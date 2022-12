Discurso de Capriles fue interrumpido por cadena nacional de Gobierno venezolano

En su pronunciamiento, el líder de la oposición venezolana habló sobre el reconteo y dijo que esperará hasta el jueves para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) comience la auditoría de los votos de las elecciones del pasado 14 de abril.

"Ustedes le dijeron al país y al mundo que aquí se iba a realizar una auditoría, nosotros esperamos hasta el día de mañana, no vamos a esperar más tiempo", indicó Capriles en una conferencia de prensa dirigiéndose a los responsables del CNE.

Capriles insistió en que el CNE anunció que "la auditoría arrancaba esta semana".

El pasado jueves la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció la ampliación de la auditoría de verificación ciudadana al 46% de las cajas de resguardo que no fueron auditadas el día de la elección después de que la oposición solicitara esa revisión.

Lucena dijo que el CNE tomó esta decisión "atendiendo a una situación evidentemente particular" que "en ningún caso debe ser interpretada como escrutinio alguno".

"Mañana es jueves, los venezolanos no vamos a dejar que ustedes jueguen con nosotros se burlen de nosotros", afirmó.

Señaló que no aceptará "ni una auditoría chucuta (mal hecha)", "ni una mamarrachada ni una burla".

"Además la inmensa mayoría de los venezolanos está de acuerdo con que este proceso sea auditado, eso es una posición mayoritaria del pueblo venezolano y del mundo", afirmó, subrayando que "es la hora de cumplir, de ser serios".

Capriles ha afirmado que no reconocerá los resultados de las elecciones del 14 de abril, ganadas por un estrecho margen por el presidente, Nicolás Maduro, hasta que no se produzca una revisión voto por voto.

En los últimos días rectoras del CNE salieron a matizar que la auditoría "verifica el funcionamiento de la plataforma, no verifica resultados electorales", lo que fue respondido por la oposición advirtiendo de que no aceptarían una revisión incompleta.

Caracas (Venezuela)