Discutió con su esposa y, de la pura piedra, se quitó cuatro dedos de la mano

El furioso hombre tomó un cuchillo de carnicero y se cercenó, según les dijo a los médicos, en un intento por “tranquilizarse”.

El hecho ocurrió en el noroeste de China, en Lanzhou, provincia de Gansu.

La horrorizada esposa inmediatamente lo llevó al hospital, donde los médicos pudieron reimplantarle lo dedos amputados de su mano izquierda.

El esposo, de 35 años, les dijo a medios locales que se cortó los dedos en un intento “por calmarse”.

“Sabía que no podía golpear o lastimar a mi esposa, entonces tomé el cuchillo y me corté los dedos. Hice algo estúpido”, indica.

“Los dedos índice, medio, anular y meñique de la mano izquierda fueron completamente cercenados. Hay un gran daño en el hueso”, señaló uno de los médicos de la Unidad de Cirugía de Pies y Manos del hospital de Lanzhou.

El especialista indicó que el hombre podría no recobrar la movilidad normal de los dedos afectados.

“Realizamos una cirugía de emergencia y pudimos reimplantar los dedos, pero un daño parcial de la función es inevitable en el futuro”, señaló el médico.

El paciente se está recuperando de la cirugía. Tanto él como su esposa admiten haber “perdido los estribos” durante la discusión.