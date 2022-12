Disfrazada de hombre, estafadora engañó a una mujer y duró casada con ella dos años

Autoridades dicen que lo hizo “por pura avaricia”, pues iba detrás del dinero. "Solía beber, fumar y también me maltrataba”, dijo la víctima.

La Policía india ha detenido a una mujer que durante años se hizo pasar por un hombre para obtener dinero de la familia de una joven con la que se casó tras cortejarla un tiempo a través de una cuenta en la red social Facebook.

El engaño se destapó esta semana, después de que la esposa del "estafador", en realidad una mujer, denunciara en una comisaría de Nainital, en el estado norteño de Uttarakhand, que su marido la maltrataba, explicó el superintendente de la Policía local, Janmejay Khanduri.

El agente reveló que durante la investigación notaron "algo extraño" en el hombre, así que lo enviaron a un hospital cercano para que le hicieran un reconocimiento.

Entonces "los médicos lo chequearon y descubrieron que era una mujer", afirmó Khanduri, que no quiso aportar más detalles.

El superintendente adjunto de la Policía de Nainital, Amit Shrivastava, detalló que la joven llevaba haciéndose pasar por hombre desde 2013, cuando "creó una cuenta de Facebook y empezó a entablar amistad con chicas".

Una de esas jóvenes, que tenía unos 20 años, sucumbió al engaño y decidieron casarse en 2015, anotó Shrivastava.

"Pero la chica comenzó a notar algo extraño a los 3 o 4 meses. De vez en cuando el acusado solía preguntar por dinero tanto a la chica como a su familia", dijo el superintendente adjunto, seguro de que la mujer cometió la estafa "por pura avaricia".

En la India más tradicional los padres de las mujeres deben pagar una sustanciosa dote a la familia del novio en el momento de pactar el matrimonio.

Además, anotó Shrivastava, está implicada otra mujer, pero no han confirmado todavía si se casó también con ella en un nuevo engaño o "si formaba parte del plan".

La estafadora se encuentra desde el miércoles en prisión, concluyó el agente.

Kamini, la mujer con la que se casó la estafadora en 2015, explicó a la agencia de noticias ANI que la impostora se "comportaba como un hombre".

"Solía beber, fumar y también me maltrataba. Solía amenazarme con que me mataría cuando se casó con otra mujer", relató Kamini.

Según narró una fuente policial no identificada al diario local Hindustan Times, las dos mujeres nunca llegaron a ver a su supuesto esposo desnudo.