Disney prohíbe entrada a menores de catorce años que vayan solos a sus parques

En la actualidad, la normativa interna varía en los diferentes centros del gigante del entretenimiento, pero, según ha comunicado la compañía, a partir de este sábado los centros de Disney World y Disneyland aplicarán esta nueva norma, que exigirá que todos los menores de catorce años estén acompañados de un adulto.

En definitiva, se trata de un entorno bastante controlado, donde los niños tienen una gran sensación de independencia y donde todo está hecho pensando en los más pequeños.

En algunos parques ya existe la norma de los catorce años, pero en otros no hay ninguna especificación, o por ejemplo sólo se exige que los menores de siete años vayan acompañados de alguien que tenga catorce años o más.

Con esta iniciativa se ajustan las exigencias en los centros de Disney, donde los empleados pueden preguntar, desde este mismo sábado, la edad a los niños que vean sin adultos y, si están solos, llamar a sus padres para que los recojan.

La compañía asegura que esta nueva directriz no responde a ningún incidente en particular, sino a un interés por armonizar las normas y ajustarse a las prácticas de otros parques temáticos.

Esta norma se pone en práctica mientras el gigante del entretenimiento estudia la posibilidad de desarrollar un parque temático especializado en Star Wars, la franquicia que compró en octubre pasado por más de 4.000 millones de dólares al cineasta George Lucas.

Al menos eso es lo que se deduce del hecho de que haya enviado una encuesta a algunos de sus visitantes frecuentes, en la que les pide su opinión sobre un parque temático.

Disney ya ha anunciado que tiene intención de realizar una nueva trilogía de la famosa saga galáctica, cuya primera parte llegará a las pantallas en 2015 como "Star Wars: Episode 7".

Miami, Estados Unidos