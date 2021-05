“Dispara y aquí nos morimos todos”: hombre roció con gasolina a ladrones en una estación

Un video de un hombre rociando con gasolina a un grupo de ladrones en una estación se hizo viral en Chile.

La víctima es un funcionario de 65 años que acostumbra a tanquear en la comuna de Independencia porque es autoservicio.

Justo cuando echaba gasolina a su carro vio cómo llegó una van a toda velocidad que se detuvo junto a él y de esta bajaron cuatro jóvenes.

El hombre pensó en defenderse con la manguera, pero “en ningún momento pensé que al sacarla iba a saltar un tremendo chorro de 2 metros”, declaró a Las Últimas Noticias (LUN).

Según él, los ladrones “decían que me iban a disparar, que me iban a matar. Garabatos iban y venían, y yo se los contestaba. Al que se me acercó por la derecha le tiré justo el chorro en la cara y se devolvió al furgón. Le dije dispara y aquí nos morimos todos. Felizmente, no lo hizo, porque habría sido otra la situación”.

Reconoció que lo que hizo fue “arriesgado e irresponsable, pero como está la delincuencia hoy en día, si uno no se defiende estos tipos nos van a sobrepasar”.

Asimismo, dijo que no se arrepiente, porque “uno debe defenderse y no entregar las cosas sin luchar”.

“Yo me defendí y felizmente la saqué barata. Asumo que actué antes de pensar, pero lo volvería a hacer si fuera necesario”, agregó.

Autoridades dijeron que este padre, esposo y abuelo puedo haber causado una explosión por usar combustible para defenderse.