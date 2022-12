Dispararon sin mediar palabra: testigo narra muerte de colombiano a manos de la Guardia Nacional

Elar Barrero dice que se salvó porque rogó por su vida y que a su compañero no le dieron chance. Colombia protestó por este hecho ante Venezuela.

Según Barrero, dos soldados se acercaron a dispararles a él y a Libardo Fuentes pero él logró salir del vehículo.

Publicidad

“Yo estaba en la volqueta, me dispararon, me boté del carro y les dije: ‘no me vayan a matar’. Eso fue al soldado y venía el sargento que le disparó tres veces al señor Libardo. El tercer disparo fue cuando los vidrios se tiñeron de sangre, el señor murió sentado, ni medió palabra con ellos, no le dieron chance ni de abrir la puerta ni nada, la retroexcavadora estaba parada”, relató.

Dispararon sin justificación: habla colombiano detenido por guardia... Afirmó que lo llevaron hacia Venezuela al igual que el cuerpo de su compañero.

“Que es que ustedes están en una parte que no es…pero es que esto es Colombia, esta es la parte donde nosotros siempre trabajamos y que no que esto es Venezuela, me llevaron a un puesto a guarnición del Ejército pero nunca llegamos, caminamos una hora pero nunca llegamos”, agregó.

Cancillería colombiana rechazó lo ocurrido.

Publicidad

"Reiteramos nuestra enorme preocupación por el uso excesivo de la fuerza de los uniformados del vecino país contra ciudadanos colombianos que se encontraban desarmados", señaló el ministerio en un comunicado.

Autoridades locales pidieron revisar cuál fue la decisión de la Guardia para disparar contra estas personas.

Publicidad

Compañía dice que sí tenía permiso

Los ingenieros de la empresa La Roca, a la que pertenecen los dos colombianos atacados por soldados venezolanos, mostraron los permisos del Ministerio de Minas y de la autoridad ambiental de Norte de Santander para trabajar en esa zona, en donde se encuentran desde hace 22 años.

“Donde sucedieron los hechos fue en este punto Cúcuta, por eso está demostrado por el catastro minero colombiano que donde sucedieron las cosas fue en soberanía colombiana”, dice un representante.

Los cucuteños rechazaron el ataque y exigen justicia.

Publicidad

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, manifestó que así haya sido en territorio colombiano o venezolano, es un hecho repudiable.

“En la zona en que se presentó esta situación el río en unas ocasiones está a un lado y el otro al otro. Por lo tanto se debe verificar si donde estaba elaborando la máquina es territorio colombiano o venezolano, pero independientemente donde se encuentre la máquina no se justifica el uso de las armas contra unas personas que están laborando para el sustento de su familia”, señaló Villamizar.