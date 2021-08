Docente insultaba a sus alumnos diciéndoles que eran "asquerosos, vagos y maleantes"

Una docente insultaba a sus alumnos con groserías y comentarios despectivos durante las clases que impartía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, UAJMS, en Bolivia.

María G. Arandia es la profesora que ahora es investigada por unos audios que se hicieron virales y que fueron publicados por Testigo Directo.

“Así me gusta, curso de mierda, porque no se les da la gana”; “A lo que dice la docente se tiran tres pedos, perfecto”, son algunas de las frases que dice la maestra, cuyo trato grosero contra los jóvenes no es reciente, pues dicen que ya habían interpuesto más de 30 denuncias contra ella desde 2016 sin que las directivas universitarias hicieran algo al respecto, informó el medio Unitel.

En los audios, la docente insultaba a sus alumnos diciéndoles: “A qué maldita hora Dios nos ha castigado con estos bazuqueros, vagos y flojos”.

También se le oía: “No hacen nada más, vagos, sinvergüenzas, su mamá les da de tragar en su cama y si no les dan, salgan y hagan las cosas como deben ser”.

“Asquerosos, maleantes”, eran otros comentarios contra los estudiantes.

El rector de la universidad, Gonzalo Gandarilla, informó que mientras se investiga si la docente insultaba a sus alumnos, ella no dará clases y, mientras tanto, se le asignarán “otras funciones docentes a la mencionada”.