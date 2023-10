Dolorosa imagen de la guerra en Gaza: padre camina con su hija muerta en los brazos

La Franja de Gaza vive este martes, 24 de octubre de 2023, su jornada más sangrienta en 17 días de represalia israelí por el ataque de Hamás contra la población de las zonas fronterizas, que dejó 1.400 víctimas mortales y 222 secuestrados. Por lo menos 700 personas han muerto en los bombardeos de las últimas 24 horas.



Según el Ejército israelí, tres comandantes del grupo islamista fueron dados de baja, entre ellos, un hombre señalado por los hechos del 7 de octubre.

Entre las imágenes crudas de la guerra registradas recientemente está la de Abdullah Teish, quien en sus brazos sostiene a su hija que perdió la vida en un bombardeo israelí en una zona residencial de Jan Yunis, en la Franja de Gaza.

"No quiero dejarla ir, es mi hija, quiero pasar todo el tiempo que tengo con ella antes de enterrarla. Querían taparle la cara, pero les dije que no, que no se cubren las caras de los mártires", comentó Abdullah Teish.

Otra cara de la guerra también la deja una familia que había huido hacia Jan Yunis desde el norte en busca de refugio y hoy entierra a 50 de sus seres queridos. Este es apenas un panorama que deja la jornada más sangrienta desde el inicio de la ofensiva de Israel contra Hamás.



El Ejército israelí dice que ha atacado 400 objetivos del grupo terrorista en Gaza y reivindicó la muerte de tres comandantes de Hamás. Sin embargo, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, los ataques de las últimas 24 horas dejan 704 muertos.

"Son niños, son civiles desarmados, ¿qué culpa tienen ellos?", lamenta Rami Abu Daqqa, quien perdió a seis familiares en un ataque israelí.

Por su parte, Osama Hamdán, líder del brazo político de Hamás, exigió a la comunidad internacional acciones concretas para poner fin a la agresión israelí e hizo este llamado: "Deben abrir cruces humanitarios urgentes y permanentes, permitiendo que los alimentos, los suministros médicos y las medicinas lleguen”.

Ante la situación, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, abogó por una pausa humanitaria en el Consejo de Seguridad de la ONU y Antonio Guterres, secretario general de ese organismo, fue un paso más allá y pidió un cese el fuego.

"Estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza”, señaló Antonio Guterres.