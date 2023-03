Doloroso relato de mamá de joven que se quitó la vida casi frente a ella: "Hoy es el día", le dijo

El doloroso relato de la madre de un joven de 22 años que se suicidó prácticamente frente a ella es estremecedor, pero ha sido clave para, al hablar del tema sin estigmas , ayudar a otras familias a informarse y formarse para saber cómo auxiliar a quienes sufren una enfermedad mental.



“Me dijo: ‘yo te prometí que te iba a decir y hoy es el día’. Le veía los ojos y era como si me estuviera pidiendo eutanasia. Dijo: 'me estoy riendo, pero por dentro estoy llorando'”, contó Mayte Herrera sobre los palabras que más recuerda de ese fatídico 5 de octubre de 2021 en el que su hijo mayor falleció.

Aunque Mayte Herrera, su esposo y su otro hijo, David, intentaron ayudar a Rubén, de 22 años, y convencerlo para internarse en una clínica, él tomó la decisión de irse de este mundo.

"Fue rarísimo, no hizo ruido, ni un grito, nada, no escuché ni la puerta. Me asomé al balcón, estábamos en el quinceavo (15) piso... él estaba acostado en el suelo con los brazos extendidos, no había sangre", contó la mujer, con su voz entrecortada, en un abierto diálogo en el canal de YouTube de Jessica Fernández.

De acuerdo con su relato, todo ocurrió en cuestión de segundos, mientras ella fue al baño por un poco de papel para secarse las lágrimas tras una difícil conversación que había tenido con su hijo.



“Mi hijo con todo y su dolor sonreía. Siempre fue un niño muy sensible, tenía muy poca tolerancia a la frustración”, recalcó Mayte Herrera, agregando que “el suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido, lo digo con toda certeza, a lo mejor no en el momento en el que sucedió, a lo mejor 10 años atrás”.

Por ello, decidió transformar el dolor en acción para visibilizar y prevenir el suicidio: “Te van a juzgar y no importa. Alguien que juzga no es porque es una mala persona, es falta de información, es miedo. El juicio viene del miedo a algo que yo no conozco, que no sabría cómo enfrentar, viene de ahí”.

Creó, junto a su hijo menor, la fundación ‘Que se escuche fuerte mi grito’ para apoyar a otras familias a prevenir un suicidio, pero también a enfrentarlo. Mayte Herrera hizo un llamado a los padres y cuidadores a estar enterados de los cambios durante el crecimiento de sus hijos, a ser conscientes de la importancia de escucharlos y apoyarlos en sus procesos.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:

-Línea 106

-Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

-Línea Púrpura: 01 8000 112 137

-Línea Calma: 01 8000 423 614

-WhatsApp: 333 0333588

-www.porquequieroestarbien.com

-Instagram: @hablandosolas