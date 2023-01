Doloroso testimonio de papá de niño de 9 años que murió por enfermedad de Kawasaki 

Cuenta que todo empezó 3 o 4 días antes cuando el menor presentó fiebre y tenía manchas rojas y placas rojas en su cuerpo.

El niño que murió en Francia por "daños neurológicos vinculados a un paro cardíaco" y que tenía "una serología que mostraba que había estado en contacto" con el nuevo coronavirus.

“Mi esposa pidió llevarlo al médico, pero lo llevó a la unidad de emergencia. Nos dieron una receta de antibióticos para administrar durante 6 días y nos pidieron que regresáramos en tres días”, cuenta el papá.

En las últimas tres semanas, varios países han informado de casos de niños afectados por una enfermedad inflamatoria con síntomas similares a una afección poco frecuente, la enfermedad de Kawasaki, posiblemente vinculada a la COVID-19 .

“Llegamos a casa y mi esposa lo bañó. Comenzó a inclinar la cabeza hacia atrás. Él comenzó a sofocarse. Llamé a la emergencia. Los bomberos hicieron un masaje cardíaco. He estado esperando cerca de la camioneta, hablé con el médico. No sabía lo que me iban a decir. Me dijo que su muerte se debió al tiempo que pasó cuando su cerebro se vio privado de oxígeno”, dice el hombre.

Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor abdominal y molestias digestivas, sarpullido, conjuntivitis y una lengua que se enrojece y se hincha.

Para el padre la muerte de su hijo pudo evitarse si se hubiera quedado internado en el hospital.

