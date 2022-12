Donald Trump anuncia que no certificará el acuerdo nuclear iraní

Por otro lado, denunció el comportamiento de "la dictadura" en Oriente Medio y dijo que Teherán es "el principal patrocinador del terrorismo en el mundo".

El presidente de Estados Unidos anunció que no certificará el acuerdo nuclear con Irán de 2015, "uno de los peores" de la historia de Estados Unidos, y advirtió que puede abandonarlo en cualquier momento.

"Anuncio que no podemos ni haremos esta certificación", declaró el mandatario en una comparecencia que levantó mucha expectación.

"No seguiremos por un camino cuyo previsible final es más violencia y terror y la verdadera amenaza de un Irán nuclear", subrayó.

El presidente también adelantó "duras sanciones" contra los Guardianes de la Revolución, el Ejército de élite iraní.

Aunque no abandone el acuerdo, el giro estratégico de Trump puede abrir un período de incertidumbre al no secundar la posición de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), quien hasta ahora ha confirmado que Teherán cumple sus compromisos.

El pacto --que también suscribieron Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China-- tiene el objetivo de garantizar el carácter exclusivamente civil del programa nuclear iraní.