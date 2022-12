Donald Trump aplasta latinos en mordaz cortometraje realizado por uruguayos

"M.A.M.O.N. Latinos vs Donald Trump" es el título de un corto uruguayo que mezcla ciencia ficción y efectos especiales para mostrar al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, aplastando latinos al otro lado de un muro fronterizo.

Con casi 300.000 visualizaciones en tres días en el sitio de videos Youtube, "M.A.M.O.N" muestra a Trump en una mesa de operaciones sin poder someterse a cirugía porque el médico hispano que debía operarlo es lanzado por los aires más allá de la frontera sur con México.

El cirujano "González" cae sin entender cómo, con un órgano de Trump en su mano, cerca de una reina de belleza también latina, en medio del desierto más allá de un alto muro con cerca de alambre.

Al grupo se van sumando personajes mexicanos que 'llueven' del cielo, uno de ellos un vendedor de tacos que al grito de "pinche gringo mamón" reclama por haber sido deportado a pesar de tener su "green card", y pide a la patrulla fronteriza, a través de un intercomunicador, que le devuelvan su trabajo.



Acto seguido, cae del cielo un puesto de tacos, antes de que un robot con el rostro de Trump y un cartel que reza "I don't want you" (A tí no te quiero) atraviesen el muro para eliminar a los mexicanos en medio del desierto.

El vendedor de tacos intenta explicarle al "señor Trump" que son "gente honrada", pero es aplastado por el aparato.

El video de cinco minutos, que recurre a numerosos efectos especiales para mostrar una imaginativa interpretación de qué pasaría si Trump vence a Hillary Clinton en las elecciones estadounidense, e instala su famosa ampliación del muro fronterizo con México, deriva su nombre "M.A.M.O.N" de la expresión "Monitor Against Mexicans Over Nationwide", (dispositivo de vigilancia contra mexicanos en el país).

Con alusiones a personajes como el antihéroe "Chapulín colorado", del famoso y fallecido comediante Chespirito, que no logra defender a los mexicanos, y otras a la Santa Muerte y al Ave María, el video satírico culmina con un gallo blanco que derrota al robot Trump.

El candidato republicano, en medio de un sueño sobre la mesa de operaciones, muere por falta de cirujano.

Su famosa cabellera cae de su cabeza, como si tuviera patas, al ritmo de "La cucaracha". Y es el final de Trump, en el video de humor negro dirigido por Alejandro Damiani y realizado por la productora Aparato.