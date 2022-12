Donald Trump es, para muchos, el antipersonaje del año

Cambio climático, Corea del Norte, políticas migratorias, conflicto árabe-isarelí y Cuba han marcado su mandato en EE. UU., que inició el 20 de enero.

Sus espectaculares anuncios, que suscitan una avalancha de reacciones indignadas, también son una pantalla que oculta sus magros resultados en política exterior un año después de su llegada al poder, dicen expertos.

De hecho, al margen de rectificar lo que hicieron sus predecesores, en particular el último de ellos, Barack Obama, lanzó muy pocas iniciativas nuevas, recalcan.

Donald Trump es ahora el presidente 45° - #LaEraTrump | Noticias... Tratado de libre comercio Asia-Pacífico

Pocos días después de llegar a la Casa Blanca, enterró el tratado de libre comercio Asia-Pacífico negociado con grandes dificultades por 12 países de la región. Tras un largo viaje por Asia que lo llevó a cinco países, resultó difícil distinguir las líneas maestras de su política respecto a esa región del mundo.

Cambio climático

En lo que concierne al acuerdo de París sobre cambio climático y sobre el que numerosos observadores apostaron a una solución de compromiso, cortó de raíz y se retiró del pacto firmado por 195 países, invocando a quienes lo llevaron al poder con un mensaje resueltamente escéptico sobre la realidad del cambio climático.

¿Está Estados Unidos totalmente solo? Donald Trump se regocija y añade: "¡Fui elegido para representar a los habitantes de Pittsburgh, no de París!".

¿Que no hay pruebas de cambio climático? Estas imágenes ponen en duda... Cuba

Con La Habana se desató una crisis en agosto por supuestos ataques acústicos contra funcionarios estadounidenses en la embajada de la isla, por lo que Washington redujo a la mitad el personal de su misión diplomática y suspendió la emisión de visados, al tiempo que expulsó a 17 diplomáticos de la representación cubana en EE. UU.

“Estados Unidos no debe dar lecciones en derechos humanos”: Cuba le... Corea del Norte, ¿guerra inminente?

Recientemente el Gobierno Trump dijo estar dispuesto a conversar con Pyongyang "sin condiciones previas", tras un año de amenazas e insultos entre el presidente estadounidense y el dirigente norcoreano, Kim Jong-Un.

Las pruebas nucleares de Corea del Norte se intensificaron con la llegada del magnate estadounidense al poder.

Un acuerdo marco cerrado en 1994 proponía al país asiático reactores nucleares civiles y otros programas de ayuda a cambio de la desnuclearización. Pero Washington acusó a Pyongyang de haber retomado secretamente su programa de armamento nuclear, que se indignaba por los retrasos en la entrega de la ayuda, poniendo fin al acuerdo.

En 2003 comenzaron conversaciones sobre el programa nuclear norcoreano entre China, Estados Unidos, las dos Coreas, Rusia y Japón.

Dos años después, Pyongyang prometió renunciar a sus operaciones nucleares, pero llevó a cabo su primer ensayo atómico en 2006.

El régimen norcoreano se retiró de las conversaciones en 2009 y realizó su segundo ensayo nuclear poco después.

Desde entonces el país siguió adelante con sus ambiciones nucleares, acelerando el movimiento con la llegada al poder de Kim Jong-Un, tras la muerte de su padre, Kim Jong-Il, a finales de 2011.

La guerra contra EE. UU. es inevitable, advierte Corea del Norte |... Políticas migratorias

“Estados Unidos debe reformar su permisivo sistema migratorio, que permite a demasiadas personas peligrosas, inadecuadas y con antecedentes entrar a nuestro país”, dijo Trump en una reciente declaración, tras el frustrado atentado en Nueva York que dejó tres heridos, uno de ellos el terrorista, oriundo de Bangladés.

Ingresó al país gracias a un permiso de reunificación familiar, un sistema al que Trump quiere poner fin.

El mandatario también estableció la prohibición de que ciudadanos de ocho países -seis de ellos de mayoría musulmana- entren a Estados Unidos como "un paso adelante para dar garantías a nuestro sistema de inmigración".

Ha insistido al Congreso en "un aumento del número de funcionarios de inmigración y aduanas para mejorar la capacidad de los funcionarios de inmigración para detener y encarcelar, y poner fin al fraude y al abuso en nuestro sistema migratorio".

Los dreamers también se han visto afectados con las políticas del magnate. Son jóvenes traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y hasta ahora protegidos de la deportación bajo el llamado programa DACA, que Trump decidió eliminar. El término surgió porque son los beneficiarios de la ley "DREAM Act", acrónimo en inglés de "Fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros", que aún no ha sido aprobada.

‘Dreamers’ en vilo porque Trump podría despertarlos de su sueño... Jerusalén

La decisión de Trump de declararlo oficialmente capital de Israel desató ira y preocupación en varios países.

El giro diplomático del presidente estadounidense preocupa a gran parte de la comunidad internacional y ha sido rechazado por aliados de Estados Unidos, principalmente por el impacto que puede tener en la estabilidad de la región y en las perspectivas de paz entre israelíes y palestinos.

Donald Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel | Noticias... Colombia

Con Colombia el diálogo también se enturbió al punto de amenazar con incluir al país en la lista de los que no cumplen sus obligaciones en materia de combate al tráfico de drogas.

Los muchos millones de ayuda al combate a las drogas en el marco del llamado Plan Colombia se convirtieron en un programa de apoyo al proceso de pacificación, rebautizado Paz Colombia, pero el sostenido aumento en la producción de cocaína en el país son un importante ruido en el diálogo bilateral.

“Somos aliados y amigos”: EE. UU. bajó el tono tras polémica por... Sus decisiones

Para el cronista de The New York Times Tom Friedman, la explicación de esta serie de decisiones que modifican el lugar de Estados Unidos en el juego diplomático mundial reside antes que nada en el hecho de que Donald Trump "no se ve como el presidente de Estados Unidos, sino como el presidente de sus bases".

"Como es el único apoyo que le queda, siente la necesidad de alimentarla manteniendo las promesas sin pulir y mal desarrolladas durante la campaña", agrega.