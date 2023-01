Donald Trump está "moralmente incapacitado" para ser presidente, dice exjefe del FBI

James Comey habló tras los trinos del magnate contra él y poco antes del lanzamiento de sus memorias: ‘Una lealtad mayor: verdad, mentiras y liderazgo’.

Los dichos de Comey son el último episodio de una guerra de palabras que sostiene con Trump, quien más temprano -en una serie de tuits- tildó al exdirector del FBI de "canalla" y sugirió que debería estar preso.

La entrevista de Comey con la cadena estadounidense ABC fue emitida como antesala a la publicación el martes de las memorias del exfuncionario, ‘A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership’ (Una lealtad mayor: verdad, mentiras y liderazgo), en las que describe sus interacciones con el presidente republicano.

"No creo que él esté médicamente incapacitado para ser presidente. Creo que está moralmente incapacitado para ser presidente", dijo Comey de Trump, en su primera entrevista televisada tras ser despedido en mayo de 2017.

Trump despidió abruptamente a Comey, inconforme con la investigación de una posible confabulación de su campaña electoral en 2016 con Moscú para perjudicar a su rival demócrata Hillary Clinton.

El exfuncionario federal destacó también en la entrevista cómo Trump "habla de las mujeres y las trata como si fueran pedazos de carne", y dijo, además, que el presidente "miente constantemente sobre asuntos grandes y pequeños".

Comey aseguró que servir para el gobierno de Trump entraña un serio dilema ético. "El reto con este presidente es que él será una mancha para todos a su alrededor", dijo en ABC.

"Y la pregunta es ¿cuándo una mancha es demasiado grande y cuánto la mancha eventualmente te hace incapaz de lograr tu objetivo de proteger y servir a tu país?", planteó.

Tormenta política en Washington tras el despido del director del FBI... ¿Material comprometedor?

En su libro, Comey describe a Trump como un deshonesto y egocéntrico jefe mafioso y dice que el presidente le pidió al entonces jefe del FBI su lealtad personal.

"Nunca le pedí lealtad personal a Comey. Ni siquiera conocía a este tipo. Es solo otra de sus muchas mentiras. ¡Sus 'memorandos' son de autoservicio y FALSOS!", lanzó en Twitter el mandatario antes de que se emitiera la entrevista.

El presidente también dijo que Comey manejó "estúpidamente" una investigación sobre la rival de Trump en la elección de 2016, Hillary Clinton, enfocada en la utilización por parte de la demócrata de un servidor privado de correo electrónico cuando era secretaria de Estado.

En otro tuit, Trump se refirió directamente al lanzamiento editorial: "Las grandes preguntas no quedan respondidas en el libro de Comey, como por ejemplo cómo entregó información clasificada (cárcel), por qué mintió al Congreso (cárcel)?", entre otras.

“James Comey es un soplón y mentiroso”: Trump está trinando de la ira... En la entrevista, Comey dijo que no estaba seguro de si los rusos tenían o no material comprometedor que pudiera ser usado para extorsionar a Trump, relativo a su conducta previa a la elección o a sus acciones de campaña.

"Creo que es posible. No sé", respondió.

Posible obstrucción

Comey también dijo que el presidente pudo haber obstruido la justicia cuando le pidió a él que abandonara una investigación sobre su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn.

"Ciertamente hay alguna evidencia de obstrucción de la justicia", dijo Comey. "Dependerá de otras cosas que se produjeron como consecuencia de su intento".

Trump y sus allegados han enfrentado los señalamientos de Comey en los medios atacando su manejo de la investigación sobre los correos electrónicos de Clinton.

El exfuncionario reconoció en la entrevista de este domingo que su convicción de que Clinton ganaría las elecciones presidenciales de 2016 influyó en su forma de manejar la investigación sobre ella.

El exjefe del FBI dice que su decisión de anunciar que se reabriría la pesquisa sobre la utilización por parte de Clinton de un servidor privado de correo electrónico cuando era secretaria de Estado -solo once días antes de las elecciones- apuntó a garantizar la legitimidad de la elección.

"No recuerdo haberlo pensado conscientemente, pero debió ser así, porque yo funcionaba en un mundo en el que Hillary Clinton iba a ganarle a Donald Trump, así que estoy seguro de que eso fue un factor", dijo Comey.

Clinton ha dicho que considera que ese anuncio de Comey de la reapertura de la investigación sobre ella incidió en su derrota.

En tanto, Trump escribió sobre ese episodio: "Él tomó decisiones pensando que ella iba a ganar, y quería un trabajo. ¡Canalla!".

En su libro, Comey señala también que respeta la naturaleza clasificada de la investigación del fiscal especial Robert Mueller en la búsqueda de respuestas sobre la eventual connivencia del equipo electoral de Trump con los rusos y la posible obstrucción a la justicia por parte del mandatario.