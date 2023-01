Donald Trump fue absuelto de cargos en Senado de los Estados Unidos

La cámara alta del Congreso, de mayoría republicana, votó a su favor en el caso Ucrania. Solo uno de sus partidarios estuvo en contra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue absuelto el miércoles en el Senado tras su histórico juicio político, con el apoyo de todos los republicanos excepto uno y ningún demócrata.

De los 100 senadores, 52 declararon al presidente inocente de abuso de poder y 53 desestimaron que haya obstruido la labor del Congreso, los dos cargos en su contra aprobados el 18 de diciembre por la Cámara de Representantes controlada por la oposición demócrata.





Los senadores, que han hecho de "jurado" en el proceso, votaron primero sobre el cargo de abuso de poder: un total de 52 lo hallaron "no culpable" frente a 48 que lo declararon "culpable".

Tan solo un republicano votó "culpable", el senador Mitt Romney, convirtiéndose en el primer legislador en la historia del país en apoyar la destitución de un presidente de su mismo partido en un juicio político.

Sobre la segunda de las acusaciones, la de obstrucción al Congreso, un total de 53 legisladores -todos republicanos- resolvieron que Trump es "no culpable" frente a 47 -todos demócratas- que lo vieron "culpable".

Para que el proceso de destitución del presidente saliera adelante era necesario el respaldo de dos tercios de la cámara a alguno de los dos cargos políticos.

Antes de la votación, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Chuck Schumer, hizo un llamamiento a los senadores para que votaran a favor de destituir a Trump.

"El Senado debería condenar al presidente Trump, expulsarlo de la Presidencia y descalificarlo para mantener el cargo en el futuro", dijo Schumer.

El progresista también se quejó de que "este es el primer juicio político en la historia (del país) que no escuchó a ningún testigo".

Y agregó que "si las noticias que no le gustan son falsas, si mentir en las elecciones es aceptable, si todo el mundo es tan malvado como la mayor maldad entre nosotros, entonces la esperanza en el futuro está perdida".

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, tachó este caso de "incoherente" y acusó a los demócratas de querer "romper" las reglas y escribir otras nuevas solo porque perdieron las elecciones presidenciales de 2016.

"La respuesta de perder unas elecciones no puede ser atacar la oficina del presidente", dijo McConnell.

"A lo mejor ella rasgará el veredicto como rasgó el discurso del Estado de la Unión", agregó McConnell, en referencia al gesto del martes de la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, que rompió la copia que tenía del discurso de Trump, después de que el presidente terminara su alocución ante el Congreso.

En septiembre, Pelosi anunció una investigación de ‘impeachment’ contra Trump después de una queja de un informante a los servicios de Inteligencia sobre una llamada en julio con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, para que investigara a uno de sus rivales político, el exvicepresidente Joe Biden, y su hijo Hunter por presunta corrupción en ese país.

Según la oposición demócrata, Trump condicionó la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania y también la programación de una reunión con Zelenski en la Casa Blanca a su exigencia de que Kiev anunciara que planeaba investigar a Biden, actual precandidato de su partido a las elecciones presidenciales de este año.

Tras meses de investigaciones en la Cámara Baja, finalmente se abrió el juicio político en el Senado el pasado 16 de enero.