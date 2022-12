Donald Trump logra la presidencia, pero en la comedia South Park

La polémica comedia South Park ironizó en su último episodio sobre la eventual llegada de Donald Trump a la presidencia. El magnate inmobiliario alcanza su anhelado objetivo en la caricatura, aunque en Canadá.

Sin embargo, en su cruzada segregacionista se interpone el ‘profesor Garrison’, quien termina atacando y segando la vida del magnate, en represalia a que llenó Estados Unidos de canadienses y extranjeros.

El capítulo, el segundo de la temporada 19, titulado “Where my Country gone?” obtuvo una audiencia de que cerca de millón y medio de televidentes. Y aunque en la narración no se refieren al multimillonario por su nombre, es obvio que se trata de él, dada su caracterización y apariencia.

En la hilarante secuencia también interviene Caitlyn Jenner.

Hasta el momento, Trump no se ha referido a la sátira en su contra.