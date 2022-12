Donald Trump obtiene su primera victoria al lograr que Cámara revoque el Obamacare

“Está muerto”, dijo el presidente sobre el programa de seguro médico obligatorio para millones de personas, que ahora será votado en Senado.

La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó el jueves un proyecto de ley que elimina y sustituye al sistema vigente desde 2010 y conocido como Obamacare.

En un estrecho triunfo, los legisladores del partido Republicano alcanzaron 217 votos para aprobar el controvertido proyecto de ley, con apenas un solitario voto más de los 216 necesarios en esta Cámara que dominan desde hace siete años.

Nada menos que 20 legisladores republicanos votaron contra el proyecto, junto a la esperada resistencia de los 193 integrantes del bloque del partido Demócrata.

La iniciativa ahora será enviada al Senado, también bajo las riendas republicanas, donde se espera que le operen importantes modificaciones antes de ser sometida a voto la próxima semana.

"Tendremos una victoria increíble cuando pasemos por el Senado", dijo Trump, y agregó que el sistema Obamacare "está muerto, esencialmente está muerto".

"Vamos a terminarlo y vamos a seguir haciendo muchas otras cosas", prometió.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, celebró "un gran día".

"Pero es apenas el primer paso de un proceso. Un primer paso muy importante. Todavía tenemos mucho trabajo por delante para que esto sea una ley", añadió.

Unidad partidaria

La eliminación y sustitución del Obamacare fue una de las más controvertidas promesas de Trump durante la campaña electoral, repetida por doquier por el magnate, pero sin que nunca presentara una alternativa concreta al sistema impulsado por su antecesor Barack Obama.

En marzo, la Casa Blanca llegó a enviar un proyecto de ley al Congreso, lo que dividió al partido Republicano, ya que un sector ultra conservador consideró que no se apartaba lo suficiente del Obamacare.

Ante el inminente hundimiento del proyecto, el gobierno lo retiró de la agenda e inició un esfuerzo para unificar al partido y elaborar un nuevo texto, que este jueves resultó aprobado apretadamente en la Cámara de Representantes.

La retirada del proyecto de ley de la agenda del Congreso había representado para Trump el más grave tropiezo en sus relaciones con el Poder Legislativo hasta ese momento.

Finalmente, el miércoles, después de incontables negociaciones, la dirigencia republicana logró convencer a dos legisladores indecisos y de esa forma logró los votos que le faltaban para aprobar el proyecto de ley.

"Gente que se va a morir"

En tanto, la jefa del bloque demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el proyecto de ley "es un recorte de los impuestos a los más ricos en detrimento de los más pobres. Es un día triste".

El legislador demócrata John Conyers fue todavía más enfático: "Si adoptamos esta ley, hay gente que se va a morir".

Un informe elaborado por la propia Oficina de Presupuestos del Congreso (no partidista), publicado en marzo, había estimado que la reforma del sistema de seguros médicos propuesta por el partido Republicano dejaría unos 14 millones de personas sin cobertura de salud en 2018.

En general, las críticas al nuevo modelo se centran en el hecho de que para reducir los costos de los planes de atención médica se redujeron también las enfermedades que están cubiertas.

El senador demócrata y ex aspirante presidencial Bernie Sanders afirmó este jueves en una nota que el plan aprobado en la cámara de Representantes incluye enormes recortes de impuestos.

"Se trata de una enorme transferencia de dinero de los trabajadores estadounidenses hacia los más ricos", denunció.