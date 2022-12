Donald Trump pide a China "actuar rápido" en la crisis con Corea del Norte

A la petición del presidente de EE. UU. se sumó la firma de acuerdos comerciales por más de 250.000 millones de dólares, en su segundo día de visita a Pekín.

"El tiempo pasa, tenemos que actuar rápido", dijo Trump. "Le pido a China que se implique plenamente", agregó.

Aunque el país asiático aprobó las últimas sanciones de la ONU contra Corea del Norte y prometió aplicarlas, Washington le pidió hacer más para asfixiar económicamente a Pyongyang.

"China puede arreglar este problema fácil y rápidamente", aseguró Trump.

Aunque se mantuvo evasivo sobre la forma de hallar una "solución" para la península coreana, insistió en la necesidad de formar un frente unido para combatir a Kim Jong-Un.

"El mundo civilizado tiene que unirse para hacer frente a la amenaza norcoreana", insistió, pidiendo a todos "los países responsables" dejar de financiar o comerciar con el "régimen asesino" de Pyongyang.

"Le pido a Rusia ayuda para solucionar esta situación que es potencialmente dramática", añadió Trump, que tiene previsto reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, al margen de una cumbre regional en Vietnam este fin de semana. Un encuentro que, según el Kremlin, se celebrará el viernes 10 de noviembre, aunque Washington no quiso este jueves confirmarlo.

Trump anunció el jueves en Pekín haber suscrito numerosos acuerdos comerciales por más de 250.000 millones de dólares, que pueden ayudar a reequilibrar el comercio entre China y Estados Unidos, aunque su concreción sea incierta.

Los pactos, firmados durante la primera visita de Trump a China, fueron anunciados con gran pompa durante una cumbre con su homólogo chino Xi Jinping, en el Palacio del Pueblo.

Los sectores implicados son los de energía, aeronáutica, agroalimentario o electrónica. El importe total (253.400 millones de dólares) es excepcional, y entre los grandes beneficiarios figuran los gigantes estadounidenses Boeing, DowDuPont, Caterpillar o Qualcomm.

Muy sonriente, Trump -que durante su campaña presidencial convirtió los superávits comerciales chinos en su gran chivo expiatorio- afirmó que "no le reprocho nada a China. Después de todo, ¿quién puede reprocharle a un país que se aproveche de otro por el bien de sus ciudadanos?", afirmó.

La avalancha de acuerdos fue calificada de "verdadero milagro" por el ministro chino de Comercio, Zhong Shan.

Pero para James McGregor, presidente en China del gabinete APCO Worldwide, se trata sobre todo de "la política a la antigua: un dirigente llega y se otorga el prestigio de una serie de acuerdos ya en curso, a los que añade otros para redondear una cifra enorme".

Pekín desplegó la alfombra roja para Trump, que ahora "podrá tuitear que es un formidable negociador", dice McGregor.

Por su lado, Christopher Balding, profesor de la Universidad de Pekín, afirmó que más allá de las cifras "la mayoría de los anuncios se refieren a protocolos de acuerdo, más a que contratos en firme, por lo que habría que preguntarse lo que realmente va a concretarse". Además, algunos anuncios son "vagos", aseguró.

