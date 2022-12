Donald Trump, polémico y victorioso

Esas palabras fueron inauguración de Trump en la campaña política de los Estados Unidos. De allí adelante basó su cruzada en comentarios políticamente incorrectos, enfrentamientos personales e incluso insultos.

Mexicanos, afroamericanos, musulmanes, mujeres, periodistas y adversarios políticos supieron de su lengua y de su enojo.

Por supuesto creó muchos y poderosos enemigos en el camino.

Todo esto sería un coctel ideal para un fracaso monumental. Pero no para Donald John.

Su discurso antiinmigrante y lleno de promesas de “hacer grande a América nuevamente” caló entre un público harto de crisis económicas y del temor a la inseguridad y el terrorismo. Hizo eco también en un sector que veía a Hillary como la continuidad de una política que no cumple sus expectativas. Hizo mella en aquellos que creen que su elección era un poderoso mensaje al establecimiento y a los corruptos.

Y cuando las encuestas lo daban por perdedor, resurgió como el ave Fénix. No ganó el voto popular, pero logró estados clave que lo llevaron a obtener la Presidencia de los Estados Unidos para perplejidad del planeta entero.

Tendrá ahora el difícil compromiso de satisfacer a su electorado y unir a un país profundamente dividido, como lo han mostrado las protestas contra su elección.

Líderes y bolsas del mundo están en ascuas y hay expectativa sobre sus primeras acciones de gobierno, que marcarán un camino.

¿Seguirá con su retórica o le bajará al tono y se ajustará a la dignidad de su nuevo papel? El tiempo lo dirá.