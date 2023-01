Donald Trump rebajó el tono de confrontación en el inicio del G-20

El presidente de EE. UU. tiene previsto reunirse con su homólogo Xi Jinping para intentar frenar la guerra comercial entre ambas potencias.

Tras sus críticas a la política comercial de China e India o a Alemania, a quién tildó hace pocos días de "delincuente" por no contribuir lo suficiente al presupuesto de la OTAN, el presidente de Estados Unidos hizo uno de sus habituales cambios de tono en sus primeras reuniones bilaterales en Osaka.

"Es una persona fantástica, una mujer fantástica y estoy contento de tenerla como amiga", afirmó en una reunión bilateral con la canciller Angela Merkel, que por otra parte no quiso hablar de sus recientes temblores en público que despiertan dudas sobre su estado de salud.

Sobre la crisis en Irán, Trump, que apenas hace unos días dijo que en caso de guerra "duraría poco", aseguró este viernes en cambio que "no hay prisa" en resolver el conflicto.

"Tenemos mucho tiempo. No hay prisa, pueden tomarse su tiempo", aseguró Trump, que debería abordar también esta cuestión con su homólogo Vladimir Putin en la reunión que mantendrán este viernes.

De la misma manera, elogió al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, organizador del evento, por enviar "muchas compañías de automóviles" a Estados Unidos.

Sin embargo, tan solo dos días antes había asegurado que Estados Unidos defendería a Japón en caso de ataque pero que si atacaran a Estados Unidos Japón "lo miraría en un televisor Sony".

Los líderes de las 20 grandes potencias económicas del planeta, un foro que incluye a tres países latinoamericanos (México, Brasil y Argentina), están en Osaka, la segunda ciudad de Japón, para la reunión anual de este grupo que representan el 85% del PIB del planeta.

Guerra comercial

En lo económico, la mirada estará puesta en la reunión entre Trump y Xi, en la que los líderes de la primera y segunda economías mundiales deberían abordar la guerra comercial que, según economistas e instituciones internacionales, puede tener un impacto negativo para el crecimiento global.

Según Ebrahim Rahbari, un analista de CitiFX, existe un 60% de probabilidades de "un acuerdo [EEUU-China] para retomar las negociaciones". El Wall Street Journal aseguró por su parte que China pone como condición antes de sentarse a la mesa que Estados Unidos levante las sanciones contra el gigante tecnológico Huawei.

El duelo entre Estados Unidos y China podría eclipsar la agenda oficial del foro, en particular la cuestión climática, con posiciones enfrentadas entre Washington, reacio a incluirlo en la declaración final, y sus socios.

Las largas negociaciones UE-Mercosur

El foro del G20 también servirá para abordar las negociaciones del ambicioso tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay).

Las discusiones, que empezaron en 1999, están en su fase final pero las reticencias de Francia, que teme por sus agricultores, podrían de nuevo frustrar el ansiado acuerdo.

"El clima va junto con las cuestiones sociales, comerciales, no quiero hacer acuerdos comerciales con gente que no sigue el acuerdo de París [de 2015 sobre el clima], que no respeta nuestros compromisos sobre la biodiversidad", dijo el jueves el presidente Emmanuel Macron en referencia a Brasil, la mayor economía de Latinoamérica.

Alemania, en principio favorable al tratado, no dudó tampoco en criticar la deforestación en Brasil, algo que no gustó al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

"Brasil puede ser un ejemplo para Alemania inclusive en el medio ambiente. La industria de ellos sigue siendo fósil, en gran parte con carbón, y la nuestra no. Tienen mucho que aprender con nosotros", dijo el brasileño al aterrizar el jueves en Osaka.

Por su parte el presidente argentino, Mauricio Macri, se reunió este viernes en Osaka con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, que reiteró "el apoyo del Fondo al programa de estabilización económica de Argentina y los continuos esfuerzos de políticas para abordar las vulnerabilidades económicas".

La agenda latinoamericana del G20 también abordará la situación en Venezuela, con una reunión prevista el sábado del Grupo de Lima, así como la cuestión migratoria en la frontera mexico-estadounidense, con la presencia del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.