Donald Trump se compromete con la paz en territorio palestino

"Las dos partes deberán tomar decisiones difíciles", dijo el presidente estadounidense. Además, condenó ataque terrorista en concierto de Ariana Grande.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamamiento este martes en Jerusalén a israelíes y palestinos para que hagan compromisos por la paz y tomen "las decisiones difíciles" que se imponen.

"Hacer la paz no será fácil, lo sabemos todos", lanzó en el segundo y último día de su visita.

"Pero con la determinación y la convicción de que la paz es posible, los israelíes y los palestinos pueden llegar a un acuerdo", agregó ante numerosas autoridades israelíes y estadounidenses reunidas en el museo de Israel, que encierra en particular los manuscritos del mar Muerto, las más antiguas transcripciones conocidas de la Biblia.

"Los palestinos están dispuestos a ir hacia la paz", insistió, aludiendo a la reunión que mantuvo en la mañana con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abas en Belén, en Cisjordania ocupada.

"Tras mi reunión con mi muy buen amigo Benjamin, puedo decirles que quiere la paz", agregó luego, en alusión al primer ministro israelí.

Las conversaciones están bloqueadas desde 2014 y Netanyahu y Abas no han mantenido ninguna reunión directa sustancial desde 2010.

"Los conflictos no pueden durar eternamente", prosiguió Trump en esta breve alocución en la que reafirmó su voluntad de implicarse personalmente pero sin dar muchos detalles.

"Mi administración estará siempre al lado de Israel", dijo el mandatario, quien aseguró una vez más que no dejaría que Irán se dotara del arma nuclear.