Donald Trump sigue repuntando en las encuestas

El magnate inmobiliario Donald Trump obtuvo un fuerte aumento de respaldo y encabeza a los aspirantes a la candidatura presidencial republicana, a casi el doble de distancia de su más cercano rival, según una encuesta divulgada hoy.

El sondeo, realizado por la cadena de televisión ABC y el diario The Washington Post, indica que Trump es el candidato favorito para el 24 % de los votantes republicanos registrados y de los independientes que se inclinan por un candidato republicano.

El siguiente de los favoritos es el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, que anunció su candidatura hace una semana y que cuenta con un 13 % de respaldo, seguido de cerca por el exgobernador de Florida Jeb Bush, con un 12 % de apoyo, según la encuesta.

El apoyo con que cuenta Trump, que se ha multiplicado por seis desde que anunció sus aspiraciones presidenciales en mayo, es el mayor obtenido por un precandidato republicano en las encuestas que llevan a cabo ABC y The Washington Post, y su diferencia con sus rivales también es la mayor, según estos medios.

Sin embargo, según la encuesta, llevada a cabo entre el jueves y el domingo pasados con llamadas telefónicas al azar entre un millar de adultos, muestra una disminución del apoyo a Trump después de que este sábado el magnate criticase al senador John McCain.

De McCain, veterano de Vietnam y quien fue candidato presidencial republicano en 2008, Trump dijo que es un "perdedor" y además puso en duda que sea un héroe de guerra por haber sido capturado.

Según la encuesta, el apoyo a Trump cayó fuertemente la noche en que los votantes fueron encuestados después de que efectuara esas críticas a McCain, también rechazadas por otros aspirantes republicanos como el senador Lindsey Graham, el exgobernador de Texas Rick Perry o el exgobernador de Florida Jeb Bush.

"Pese a que el tamaño de la muestra para el último día era pequeño, el descenso fue estadísticamente significativo", apuntó el diario, que dijo que, no obstante, "es difícil de predecir qué hubiera pasado con el apoyo a Trump en los siguientes días y semanas a medida que la controversia se desarrollaba".

Trump ha sido objeto de una controversia después de que el pasado 16 de junio, cuando anunció su campaña presidencial, lanzase duras críticas contra los inmigrantes mexicanos y propusiese levantar un "gran muro" en la frontera sur con México.

La encuesta destaca que el apoyo al gobernador de Wisconsin, Scott Walker, es mayor entre los encuestados que se declaran "muy conservadores".

Entre los aspirantes demócratas, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton mantiene una clara ventaja con un 68 % de apoyo entre los demócratas y los independientes que se inclinan por votar demócrata, seguida por el senador Bernie Sanders, con un 16 %.

Detrás de ellos y a mucha distancia figuran el exsenador por Virginia Jim Webb, con un respaldo del 5 % y el exgobernador de Maryland Martin O'Malley, con un 2 %.

De incluirse entre las opciones al vicepresidente Joseph Biden, de quien se dice que aún estudia una posible candidatura, Clinton pasa a tener un 63 %, Sanders un 14 %, y Biden un 12 %.

El margen de error de la encuesta es un 3,5 %.