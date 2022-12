Donald Trump y su esposa visitaron a congresista herido de gravedad en tiroteo

El autor del ataque contra varios legisladores, en una práctica de béisbol, fue abatido e identificado como James Hodgkinson, de 66 años.

El congresista del partido Republicano Steve Scalise resultó herido este miércoles junto a cuatro funcionarios del Congreso estadounidense, en un tiroteo en Alexandria, en las afueras de Washington.

Scalise fue sometido a una intervención quirúrgica y según el último reporte médico, ofrecido en horas de la noche, seguía en estado crítico tras recibir varias transfusiones de sangre, y deberá afrontar otras intervenciones quirúrgicas.

De 51 años y representante de Luisiana, Scalise es actualmente el tercer legislador en importancia en la Cámara de Representantes, ya que es el responsable de garantizar la disciplina partidaria en la legislatura dentro de la mayoritaria bancada republicana.

En una declaración en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo que el hombre acusado de efectuar los disparos "murió a causa de las heridas" sufridas tras la reacción de los equipos de seguridad.

Pidió la unidad de todos los estadounidenses: "Podemos tener nuestras diferencias, pero es bueno recordar, en momentos así, que todo el que sirve a nuestro país desde la capital está ahí porque, sobre todo, ama a su país".

Luego el presidente realizó una visita sorpresa, junto a su esposa Melania, al hospital donde se encontraba Scalise, en el noreste de Washington, y le llevó flores.

Otras tres personas resultaron heridas de bala en el incidente: un auxiliar legislativo, un cabildero de la empresa Tyson Foods y un agente policial. Otro agente policial sufrió lesiones pero no fue herido de bala, informó el FBI.

El presidente destacó que "numerosas vidas habrían sido perdidas sin la acción heroica de dos agentes de la policía que neutralizaron al tirador a pesar de haber sufrido heridas en un asalto muy, muy brutal".

Según el FBI, dos policías del Capitolio acompañaban a Scalise en el momento del atentado y fueron quienes abatieron al atacante.

"Hubiera matado a todos los demás" si no hubiera estado la policía, dijo el senador Rand Paul, que estaba en el lugar. "Sin ellos hubiera sido una masacre".

Disparos en el terreno de juego

Como resultado de este episodio, todas las plenarias para votación que estaban previstas en la Cámara de Representantes fueron canceladas.

El incidente ocurrió cuando varios legisladores conservadores finalizaban una práctica del equipo de béisbol, para un partido a beneficio que disputarían el jueves contra el equipo de los congresistas demócratas.

Tiroteo en Virginia deja varios heridos, incluido un congresista de... De acuerdo con la policía de Alexandria, varios legisladores, incluyendo el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, se encontraban en el terreno de juego cuando un hombre comenzó a efectuar disparos con un arma larga.

Hombres del servicio de protección del Congreso y agentes que estaban en el lugar reaccionaron. Posteriormente, las redes locales de televisión identificaron al tirador como James Hodgkinson, de 66 años.

Las primeras informaciones señalan que Hodgkinson habría participado como voluntario en la campaña del precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders para las elecciones del año pasado.

"He sido informado que el tirador (...) es alguien que aparentemente fue voluntario en mi campaña electoral. Estoy asqueado por este acto despreciable", expresó el senador Sanders en una nota de condena por el tiroteo.

De acuerdo con Sanders, "la violencia de cualquier tipo es inaceptable en nuestra sociedad, y condeno esta acción en los términos más enérgicos posibles".

"Condición estable"

El legislador Mo Brooks, quien se encontraba en el terreno de juego, narró que al inicio del tiroteo Scalise cayó a tierra y trató de arrastrarse hacia un costado para escapar de los disparos.

De acuerdo con Brooks, hubo una escena caótica en el terreno. Según testimonios, el francotirador efectuó varios disparos desde uno de los costados del campo de juego.

"Yo estaba en el terreno y escuché '¡PAM!' Me di vuelta y vi un fusil en uno de los costados. Entonces escuché otro '¡PAM!' y me di cuenta de que había un tirador. Fue cuando escuché a Steve (Scalise) gritar. Era un fusil automático", dijo Brooks.

El senador republicano Jeff Flake, quien también se encontraba en el lugar preparándose para participar en el juego, dijo que por lo menos se efectuaron unos 50 disparos durante el tiroteo.

De acuerdo con Flake, el sospechoso aparentaba entre 40 y 50 años, y vestía jeans y una camiseta blanca.

Flake dijo estar seguro de que la acción fue preparada. "Las personas sabían que era la práctica del equipo de los legisladores republicanos. Era posible ver el aparato de seguridad" en los alrededores.

El partido anual de béisbol entre legisladores y auxiliares de los dos principales partidos políticos estadounidenses, en beneficio a entidades de caridad, es una tradición que se remonta a 1909.

El legislador Joe Barton, que actúa como entrenador del equipo de los congresistas republicanos, dijo que el juego contra los demócratas tiene "una historia de casi 100 años y es por una buena causa".