Donante de esperma no informó sobre condición genética incurable y fecundó 15 hijos

“Se aprovechó de la vulnerabilidad de estas mujeres jóvenes y su fuerte deseo de tener hijos”, señaló un juez al determinar que se debía revelar el nombre de un donante de esperma que no informó sobre una condición genética incurable que padece y que asegura haber fecundado 15 hijos.

El caso llegó ante un tribunal luego de que James MacDougall, de 37 años, quien había firmado un acuerdo diciendo que no quería tener contacto alguno con los niños, reclamara tiempo con tres de ellos.

Las donaciones de esperma de MacDougall fueron ofertadas por él mismo en redes sociales, especialmente hacia parejas del mismo sexo que deseaban tener hijos. Al hacerlo de esta manera, sin ir a una clínica especializada, no revelaba que padecía el síndrome de X frágil.

El síndrome de X frágil es una condición genética hereditaria que conduce a un coeficiente intelectual bajo, a un retraso en el desarrollo y es incurable. El donante de esperma MacDougall afirma haber terminado siendo padre de 15 niños como de su donación, todos con edades comprendidas entre los cuatro años, algunos incluso de apenas meses.