¿Dónde se esconde Dzhokhar Tsarnaev? Policía no lo ha capturado

"Esta tarde habrá una explosión controlada en Cambridge, en la casa que encontramos hoy" y donde al parecer se escondía el joven prófugo, informaron autoridades en una rueda de prensa.

"Se está haciendo para la seguridad de los miembros de la fuerza del orden público", agregaron.

Pidieron "a la gente que se sigan quedando dentro de sus casas" y que abrieran "la puerta a menos que se trate de un oficial que se identifique adecuadamente".

"No ha habido ninguna captura", recalcaron, y señalaron que "continúa realizándose la investigación".

Dijeron que continuarán "en este vecindario, tenemos nuevas pistas" y afirmaron que no dejarán "no dejarán esta comunidad hasta que sepamos que está completamente segura".

"Si estás vivo, entrégate y pide que te perdonen", dijo horas antes Ruslan Tsarni, tío de Dzhokhar , ante los medios, e instó al mundo a no estigmatizar a su familia por lo ocurrido.

Son unos "perdedores, fracasados, que no consiguieron integrarse a EE. UU.", sostuvo el hombre, al decir que estaba conmocionado por lo que supuestamente hicieron sus sobrinos, activar paquetes bomba en la meta de la maratón de Boston.

"Estoy dispuesto a arrodillarme ante las víctimas del atentado para pedirles perdón a nombre de nuestra familia", manifestó Ruslan y se lamentó por el padre de los supeustos asesinos, de quien dijo era un excelente trabajador.

Agregó que los hermanos Tsarnaev no son de Chechenia.

Operativo

Uniformados mantenían cercada una casa en Watertown donde al parecer se escondía el segundo sospechoso.

Además, hallaron un vehículo al parecer vinculado con el joven, una camioneta CRV gris marca Honda, con placas de Massachusetts.

La persecución de Dzhokhar dejó paralizada a la ciudad entera y a miles de personas encerradas en sus casas por un toque de queda generalizado, mientras las fuerzas de seguridad buscaban al individuo "puerta por puerta".

El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, subrayó que está en marcha una "operación masiva" para capturar al segundo sospechoso de las bombas de la maratón y reiteró su petición a los ciudadanos de que permanezcan en casa.

Tamerlan, hermano del joven buscado, murió en un hospital tras enfrentarse a tiros, en la madrugada del viernes, con la policía.

Patrick pidió a los ciudadanos de "toda la ciudad de Boston" que busquen refugio, se cierren en sus casas y no abran la puerta a no ser que se trate de un agente de seguridad claramente identificado, advirtió en una breve declaración en Watertown.

Toque de queda

La ciudad de Boston y su área metropolitana, que abarca Waltham, Newton, Belmont, Allston, Brighton y la ciudad universitaria de Cambridge, con más de 100.000 habitantes, está bajo alerta.

La universidad de Harvard, la Universidad de Boston, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Emerson College han cancelado sus clases, así como todas las escuelas e institutos.

El transporte público, metro y autobús también ha quedado suspendido hasta nueva orden.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha ordenado cerrar el espacio aéreo en un radio de 11 kilómetros sobre la zona noroeste de Boston para facilitar las operaciones de las fuerzas de seguridad en la búsqueda.

Durante toda la madrugada del jueves al viernes, Boston ha sido escenario de una persecución a gran escala que aún no ha acabado.

La policía ha buscado puerta por puerta al sospechoso de 19 años, que residía desde hace al menos un año en Cambridge, una zona universitaria aledaña a Boston.

Un vecino que pidió no ser identificado, expresó su "miedo" cuando empezó a escuchar el ruido de helicópteros sobrevolando la zona.

"Me temí lo peor", señaló el vecino, que indicó que no ha escuchado disparos ni ningún tipo de detonación.

Los únicos vehículos que se ven circular son los de policía y algunos automóviles particulares de residentes que abandonan sus casas.