“Dos años más de su gobierno serían una amenaza”, dura columna del New York Times contra Trump

Thomas Friedman aseguró que es necesario que el presidente de EE. UU. sea revocado de su cargo para evitar una catástrofe similar a la Segunda Guerra Mundial.

Este 24 de diciembre, el columnista Thomas Friedman publicó en el The New York Times una ácida columna en contra de Donald Trump.

Friedman se fue lanza en ristre en contra del presidente y aseguró que, a pesar de pensar anteriormente que Trump debía terminar su periodo de 4 años, se debe iniciar un ‘impeachment’ -proceso en el que se le quita la investidura a un presidente en Estados Unidos- ya que “dos años más de su gobierno serían una amenaza para los estadounidenses”.

De igual manera, aseguró que debe ser el Partido Republicano uno de los líderes de dicha iniciativa: “Para que él entienda que si no hay un cambio radical en la forma en la que se comporta- cosa que es improbable- la dirección del partido no tendrá ninguna otra alternativa que pedir su renuncia o iniciar un proceso de destitución”.

Por otro lado, aseguró que no hay ningún tipo de idoneidad en el gobierno Trump, tanto así que aseguró que el gabinete es regular ya que todos sus miembros son el plan B de Trump. Los primeros se habrían retirado debido a la terquedad del mandatario.

Para concluir, Friedman comparó la situación actual con las vivencias en las etapas previas de la Segunda Guerra Mundial y dijo que había una cercanía de Trump con el pensamiento Nacional Socialista.