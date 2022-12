Dos colombianos resultaron heridos en ataques terroristas en Bruselas

Dos colombianos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en los atentados que sacudieron a Bruselas este martes dejando una treintena de muertos y dos centenares de lesionados, informaron las autoridades. Los afectados fueron identificados como Mauricio Villegas y Felipe Duque.

El embajador de Colombia en Bélgica, Rodrigo Rivera, dijo a Blu Radio en Bogotá que los dos ciudadanos colombianos heridos recibían atención médica, aunque no reveló sus nombres.

"Uno de ellos estaba siendo intervenido quirúrgicamente y otro estaba siendo atendido por una herida en un brazo", señaló.

Agregó que no se tiene noticias de la situación de al menos otros dos colombianos más en Bruselas, pero explicó que esto puede deberse al bloqueo de las líneas telefónicas en los sitios de los atentados por parte de las autoridades, ya que Bélgica se encuentra en alerta máxima tras lo ocurrido.

Poco antes, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, había informado que dos colombianos habían sido "identificados como heridos por estos actos terroristas", señalando que uno se encontraba en cuidados intensivos y que del otro no se sabía su situación.

En Bélgica viven entre 5.000 y 6.000 colombianos, según reportes de medios.

"Nuestra solidaridad y la de todos los colombianos con el pueblo de #Bélgica, víctima de repudiables atentados terroristas", escribió el jefe de Estado en su cuenta en Twitter tras conocerse la noticia de los ataques.

Y a continuación agregó la etiqueta "#JeSuisBruxelles" (Yo soy Bruselas), el lema usando en las redes sociales para deplorar otros ataques similares.

Las explosiones de este martes en el aeropuerto de Zaventem y el metro de Bruselas dejaron al menos una treintena de muertos y unos 200 heridos, según los últimos balances brindados por el alcalde de la ciudad y los bomberos.

Las explosiones se producen tras la detención el viernes en Bruselas de Saleh Abdeslam, principal sospechoso de los ataques terroristas de París en noviembre, después de cuatro meses de fuga.