Dos colombianos viajaban en avión siniestrado en Francia

Familiares de Maria del Pilar Tejada confirmaron que ella abordó la aeronave en Barcelona con destino a Dusseldorf.

La colombiana, economista de 38 años, trabajó en Planeación Nacional y residía hace un año en Alemania, pues estaba estudiando en la Universidad de Colonia.

El otro pasajero es el caucano Luis Eduardo Medrano, de 36 años.

Según un comunicado de la Fundación Universitaria de Popayán, Medrano es un arquitecto que trabajaba para la empresa de consultoría e interventoría Atlan Global.

EL ACCIDENTE

El avión de la aerolínea alemana de bajo coste Germanwings, filial de Lufthansa, se estrelló en los Alpes franceses tras despegar del aeropuerto de Barcelona, España, con destino a la ciudad alemana de Dusseldorf.

El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, anunció que se encontró una de las cajas negras del avión Airbus A320 siniestrado en los Alpes, en el que viajaban 150 personas.

Añadió desde la localidad de Seyne-les-Alpes que la caja será entregada a los servicios de investigación y añadió que se han tomado las disposiciones necesarias para acordonar el lugar de los hechos.

Cazeneuve precisó también que el miércoles llegarán a la zona especialistas y médicos forenses para que la investigación sobre lo sucedido "pueda llevarse a cabo en las mejores condiciones".

Un portavoz del Ministerio informó que la caja negra encontrada será analizada por expertos del organismo francés de Investigación de Accidentes (BEA), que ya ha iniciado sus pesquisas al respecto.

El Ayuntamiento de la localidad española de Llinars del Vallèès confirmó que 16 estudiantes alemanes de secundaria y dos profesoras que les acompañaban durante una semana de intercambio estudiantil en España viajaban en el avión.

El concejal de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de dicha localidad, Josep Aixandri, informó que el grupo de estudiantes asistió en un centro educativo local a un intercambio con estudiantes de la zona.

"Es un intercambio que se practica desde hace tiempo y se trataba de un grupo de 16 alumnos de cuarto de ESO, de 15 o 16 años, y dos profesoras que llevaban 6 o 7 días en Llinars y esta mañana han salido de la estación de tren hacia Barcelona", explicó Aixandri.

"Estamos todos muy afectados y en mi caso, particularmente, mi hija tenía en casa una alumna de intercambio porque era compañera de mi nieta, y esto, se quiera o no, afecta y mucho", añadió el concejal de la localidad situada en la provincia de Barcelona.

El grupo alemán había pasado una semana en Llinars del Vallès en calidad de intercambio con alumnos del Instituto Giola de la mencionada población, en la provincia de Barcelona y se hospedaban en las casas de los estudiantes locales.

El portavoz del ayuntamiento también explicó que los alumnos alemanes provenían de Haltern am See, una pequeña localidad cercana a Düsseldorf, y con unos 20.000 habitantes.

Por su parte, la dirección del centro educativo se reunió de urgencia en el instituto y un equipo de psicólogos de la Cruz Roja atiende a los alumnos locales afectados por la trágica noticia, mientras que el Ayuntamiento analiza la posibilidad de organizar actos de homenajes a las víctimas.