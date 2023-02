Dos gemelas de 12 años se habrían lanzado de un balcón: una murió y la otra está grave

La Policía examina dos cartas de las gemelas de 12 años de origen argentino que cayeron este martes, 21 de febrero de 2023, desde el balcón de su vivienda en España. Una de las pequeñas murió en el acto y la otra se encuentra hospitalizada en estado grave.



El suceso se produjo en la localidad de Sallent, en la provincia de Barcelona (noreste).

Según informaron a la agencia de noticias EFE fuentes cercanas a la investigación, la Policía halló en el domicilio familiar dos cartas manuscritas de las gemelas, que ahora se analizan para esclarecer las causas; según los primeros indicios, se descarta una acción criminal. Además, también se han encontrado dos sillas en el balcón, situado en una tercera planta.

Fuentes del Ayuntamiento de Sallent explicaron a EFE que las hermanas pertenecen a una familia de origen argentino, que llevaría poco más de dos años en esta población. Los agentes tratan de averiguar si el suceso se debe a una caída accidental o si, por alguna razón, las dos menores saltaron al vacío voluntariamente.

El Ayuntamiento decretó tres días de duelo y suspendió todos los actos públicos programados, incluidas las celebraciones del carnaval.

Publicidad

Desgarrador video que dejó un niño

En agosto de 2022, un de 10 años fue encontrado muerto en su casa, ubicada en Manantay, Perú, luego de dejar un doloroso video en el que explicaba los motivos por los cuales se suicidó.

María Chino Barreto, madre del menor, fue quien lo encontró colgado cuando regresaba de trabajar.

El menor, llorando, hizo un video en el que explicaba por qué se quería quitar la vida: "Siempre nos gritas, siempre fuiste así mamita, mala, nos pegabas, todo te molestaba (...) Siempre decías ‘¿por qué he tenido hijos?, ¿por qué no se mueren?’”.

Publicidad

El pequeño vivía en una casa humilde junto a su madre, padrastro y cuatro hermanos. Vecinos de la familia les confirmaron a medios locales que el niño sí era maltratado.

Por su parte, la madre del menor reconoció que en varias ocasiones les gritó a sus hijos y hasta los insultó, pero que nunca los golpeó. “No lo he castigado y tampoco golpeado. Mi esposo me dijo que no tenía por qué gritarle o insultarlo, que no lo tratara como mi enemigo”, declaró Barreto para Caraota Digital.

No obstante, un tío del menor reveló que su sobrino sí era golpeado por su padrastro: “Esto es una cadena. El padre corregía al muchacho y como él no le hacía caso, parece que la madre le descargaba el enojo”, expresó.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: