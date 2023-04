Dos hermanos se enamoraron, tuvieron hijos y ahora piden que se cambie la ley para poder casarse

Ana y Daniel Parra son dos hermanos españoles por parte de papá que se conocieron cuando ella tenía 20 años y él, 17. Sin quererlo, se enamoraron e iniciaron una relación sentimental a escondidas por más de 9 años.

Producto de ese amor, tuvieron dos hijos y ahora quieren casarse. Sin embargo, las leyes españolas se lo impiden, pues indican que se prohíbe el matrimonio entre dos parientes directos, pese a que el incesto en el país ibérico no es considerado un delito desde el año 1978.

“Mi madre me contó que mi padre nos había dejado para formar otra familia y que había tenido otro hijo. Siempre tuve la curiosidad de conocerlo, sobre todo por si me lo encontraba algún día por la calle o en algún sitio”, dijo Ana, quien ahora tiene 31 años, para el medio El Español.

Por lo tanto, ella tomó la decisión de buscar a su padre y hermano, a quien encontró por Facebook, por lo que creó un perfil falso y lo agregó a sus amigos.

Por su parte, a Daniel también le habían contado una historia parecida, que tenía una hermana por parte de su padre producto de un matrimonio anterior, pero nunca le surgió la intriga de conocerla, puesto que tenía otros tres hermanos.

Sin embargo, por medio del perfil falso, Ana y Daniel comenzaron a hablar, hasta el punto de que un día se citaron para conocerse.

“Nos dimos un abrazo y nos dio por reírnos. Fue una situación muy rara. Fue un poco incómodo, ya que no sabíamos muy bien qué decir”, dijo Daniel.

No obstante, esta amistad creció más y en una fiesta se besaron.

“Intentamos mantener esa relación de hermanos, que es lo que marcan los cánones, pero nosotros no lo sentíamos así. No existía ese sentimiento fraternal. Yo conocí a una chica que me decían que era mi hermana y que tenía los mismos gustos que yo y me lo pasaba muy bien con ella, pero no la podría catalogar como a una hermana”, agregó el hombre.

Pese a ese primer encuentro amoroso, sintieron culpa porque moralmente para muchas personas no está bien visto, pero se dejaron llevar por el amor y todos sus amigos los apoyaron.

“La sociedad se rige por unas normas morales y nuestra moral, en el fondo, nos impedía dar ese paso. Y es una tontería, ya que, si lo piensas, nuestra relación es como cualquier otra, excepto por un libro de familia que dice que somos hermanos de sangre”, indicó Daniel.

Ellos dieron a conocer su relación amorosa en un programa de televisión y muchas personas que no los conocen los condenaron y hasta recibieron mensajes insultándolos en redes sociales.

No obstante, ellos hicieron caso omiso y hoy en día tienen dos hijos, de 5 y 3 años. Ahora luchan por poder consumar su amor casándose.