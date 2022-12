Dos hermanos suicidas perpetraron atentados de Bruselas

Dos hermanos vinculados a los atentados de París fueron identificados este miércoles como los kamikazes del aeropuerto de Bruselas, donde se observó un minuto de silencio por los atentados yihadistas que sembraron el terror en el corazón de Europa.

Los hermanos Khalid e Ibrahim El Bakraoui, vinculados a Salah Abdeslam, el hombre más buscado de Europa desde los atentados de noviembre en París detenido el viernes en Bruselas, participaron en los ataques del martes, según la televisión pública belga que citó a fuentes policiales.

El kamikaze del aeropuerto de Bruselas, Ibrahim El Bakraoui, dejó un testamento en el que dice que ya no sabía más "qué hacer", anunció este miércoles el fiscal belga Frederic Van Leeuw en conferencia de prensa.

"En el testamento declaró estar 'en la precipitación', 'no saber más qué hacer', 'estar buscado en todas partes', 'no estar más en seguridad' y que 'si se eternizan, corren el riesgo de terminar junto a él en una celda'", en referencia a Salah Abdeslam, dijo el fiscal. El testamento estaba en un ordenador hallado en un cesto de basura en una calle de Schaarbeek, donde la policía registró el martes un registro, se indicó.

Los atentados del martes en el aeropuerto de Bruselas y en una estación de metro del barrio europeo de la capital belga, reivindicados por el Estado Islámico (EI), dejaron unos treinta muertos y unos 250 heridos.

La policía belga lanzó un llamado a testigos para identificarlos y volvió a publicar la imagen captada el martes por las cámaras de seguridad del aeropuerto en la que se ve a tres hombres, los tres sospechosos de los ataques del aeropuerto, empujando carritos con maletas.

En la mañana del miércoles, la prensa belga publicó que había sido detenido el tercer hombre de la foto, que sería Najim Laachraoui, sobre quien pesa una orden de captura por los atentados de París, pero luego desmintió la información.

Los hermanos Bakraoui fueron condenados en el pasado por asaltos a mano armada. Khalid habría alquilado bajo una falsa identidad un apartamento en Charleroi (sur), de donde partieron los autores de los atentados del 13 de noviembre en París, en los que Abdeslam tuvo un papel clave.

La fiscalía no comunicó aún sobre el tema. Si se confirma la participación de los hermanos Bakraoui se establecería un primer vínculo directo entre los que perpetraron los atentados de noviembre en París y los del martes en Bruselas.

El martes, el fiscal federal Frederic Van Leeuw había afirmado que aún era "demasiado pronto" para establecer un vínculo con los atentados de París.