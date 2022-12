Dos influyentes senadores republicanos rompieron relaciones con Donald Trump

Los parlamentarios aseguran que el mandatario tiene un “flagrante desprecio” por la verdad y lo acusaron de “degradar” a los Estados Unidos.

El senador Bob Corker, de Tennessee, dijo además que Trump no es digno de confianza" y anunció que no buscaría la reelección en las legislativas.

Igual decisión tomó Jeff Flake, de Arizona, quien aseguró que no será cómplice de las políticas de Trump.

Trump responde

El presidente de EE. UU. aseguró que las verdaderas razones tras el retiro de los políticos es que no tienen chance de conservar sus curules.

"La razón por la cual Flake y Corker abandonaron la carrera al Senado es muy simple, no tenían ninguna posibilidad de ser elegidos. ¡Ahora se muestran tan dolidos y heridos!", tuiteó Trump.

"Jeff Flake, con una aprobación del 18% en Arizona, dijo 'muchos de mis colegas se han pronunciado'. Realmente, ¡simplemente me dieron una ovación de pie!", añadió el mandatario, horas después de reunirse con legisladores republicanos en el Capitolio.