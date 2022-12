Dos jóvenes colombianas se salvaron de tiroteo en escuela de EE. UU. durante San Valentín

Las estudiantes de 14 y 15 años narraron los momentos de angustia tras el ataque de Nikolas Cruz.

“Uno ve por las noticias que hay locos que matan gente, pero uno no se imagina que le va a pasar a uno”, cuenta Mauricio Benjumea, padre de una de las menores que se salvó gracias a la prevención de su maestra.

Tan pronto se inició el tiroteo, la docente cerró la puerta con seguro y les pidió a sus alumnos que tomaran posiciones en silencio debajo de los escritorios, tal y como lo ensayaron muchas veces en simulacros.

El atacante intentó abrir la puerta del salón de clases en el que se encontraba la hija de Mauricio y, al no poder entrar, se dirigió al salón contiguo y abrió fuego contra quienes estaban allí, indefensos.

Por otra parte, Mavy Rubiano, madre de la otra menor, relató la angustia al no tener noticias de su hija tan pronto conoció el macabro hecho.

“Yo trataba y trataba de comunicarme con ella y no respondía mis mensajes. Fueron momentos muy angustiosos porque cuando ella me mandó ese mensaje de texto (dijo) que ella escuchaba al atacante en su puerta", contó Rubiano.

Vea otros testimonios:

“Estoy en el armario con otros compañeros, todos lloran”: estudiante...