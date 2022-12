Dos muertos y varios heridos tras derrumbe de puente en Belo Horizonte

El puente se cayó este jueves en una ciudad sede del Mundial y dejó por lo menos dos muertos y 10 heridos al atrapar un camión de pasajeros y otros tres vehículos, informaron autoridades.

El derrumbe ocurrió en una de las avenidas principales de la ciudad de Belo Horizonte, y el viaducto era uno de los proyectos de infraestructura que lanzó el gobierno de Brasil en ocasión de la Copa del Mundo.

El capitán Federico Pascual dijo que una mujer que conducía un autobús amarillo murió al quedar prensado el vehículo debajo del gigantesco viaducto. El paso a desnivel se construía a menos de cinco kilómetros del Estadio Mineirao, que ha sido sede de varios partidos del Mundial y también será el lugar donde se disputará la semifinal el próximo martes. Pascual agregó que los 10 heridos son trabajadores de la constructora.

"Ese viaducto pasaba sobre una vía muy transitada", dijo Pascual. Informó que el cuerpo de rescate no ha podido rescatar a los pasajeros del otro vehículo que quedó atrapado debajo del puente que colapsó.

Inicialmente, las autoridades confirmaron la muerte de dos personas y que otras 19 resultaron heridas, aunque aún no han concluido su evaluación total del hecho.

De acuerdo con las imágenes difundidas por televisión, parte de la estructura cayó sobre la parte delantera de un autobús que pasaba por el lugar, pero no llegó a afectar a los pasajeros.

Según dijo a Efe la Secretaría de Salud de Belo Horizonte, las dos personas fallecidas son la conductora del autobús y el del vehículo particular, mientras que al parecer los camiones de obra, que se encontraban estacionados, estaban desocupados en el momento del accidente. "Estaba dentro del autobús cuando se cayó (el viaducto).

Con las primeras imágenes de desesperación, intentábamos buscar la salida, me golpeé la nariz y me rompí un diente en el intento", dijo Renata, una estudiante de 23 años que se encontraba dentro del autobús en el momento del accidente.

"Primero temimos que fuera un accidente mucho más grave. Cuando salimosvimos el otro vehículo abajo del viaducto y vimos que una persona estaba muerta", comentó Rayane, quien también viajaba en el mismo vehículo.

Belo Horizonte es una de las sedes del Mundial de Fútbol de Brasil 2014 y el próximo 8 de julio allí se jugará una de las semifinales del torneo.

La finalidad de la construcción era conectar dos barrios cercanos al aeropuerto y al estadio.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, lamentó la muerte de dos personas tras el derrumbe de un viaducto en construcción en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, que también dejó 20 heridos.

"Fue con tristeza que supe de la caída del viaducto en Belo Horizonte (...) En este momento de dolor, presto mi solidaridad a las familias de las víctimas", dijo Rousseff a través de su cuenta social en Twitter.