Dos mujeres se fueron a los puños y patadas, al parecer por un hombre: agarrón quedó en video

Dos mujeres se fueron a los puños, patadas y hasta insultos en plena vía pública. De acuerdo con el usuario que compartió el video, las señoras se habían agarrado por el "amor de un hombre", quien sería el que intenta separarlas.



La escandalosa escena habría tenido lugar en las calles de Villahermosa, Tabasco, México. Las mujeres se fueron a los puños después de un intercambio de insultos. En el video se ve a un hombre que trata de ponerle fin a la pelea, pero no lo logra. Mientras tanto, al menos 10 personas las observan.

Luego de que las mujeres se fueron a los puños y patadas fueron detenidas por la Policía. Otra grabación muestra una de las protagonistas de esta riña a bordo de una patrulla, donde siguen peleando.

"No pelean por amor, ahí claramente reclaman dinero (pensión)", "Qué pereza pelear por un hombre, si toca pelearlo pues no es de uno, simplemente no es para uno", "Admiro la actuación del caballero, siempre aportando para la construcción de la paz", "Qué bárbaro. Ni siquiera valía la pena. Hay más hombres y mujeres en el mundo", "No darles pena, el tipo por ahí tendrá otras mujeres y ellas ahí agarradas", comentan en redes sociales.



‼️pero qué necesidad ‼️ mujeres peleando en pleno centro de Villahermosa el “amor” del galán 😨 pic.twitter.com/15XugUYhuV — Marlene Escandón Landa (@Mar_Escandon) December 2, 2023

Otras peleas bochornosas

De otro lado, un insólito caso de violencia se registró también en México, donde una mujer mordió a una manicurista para evitar pagarle el servicio de uñas acrílicas que le había realizado. El hecho fue denunciado por un periodista en TikTok.

Según el relato del reportero Osvaldo Müller, la cliente, a quien en redes sociales llaman 'lady Mordidas', se había hecho uñas acrílicas con un diseño especial. Sin embargo, al momento de pagar dijo que no tenía dinero y que, además, no estaba contenta con el servicio.

La señora salió del establecimiento comercial y la manicurista la alcanzó para pedirle que pagara por el servicio prestado. No obstante, la mujer se enfureció y le clavó los dientes en el brazo a la trabajadora, causándole una profunda herida.



La policía llegó al sitio y "al final terminó pagando. Ella sacó su tarjeta, decía que tenía muchísimo dinero, que era influyente, pero a la hora de cobrarle no tenía fondos. Hizo el ridículo y tuvo que llamar a un familiar para que la fuera a rescatar", agregó el periodista.

Müller aseguró que la agresora le arrancó un pedazo de piel a la manicurista. El hecho causó indignación y asombro en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su solidaridad con la trabajadora y su rechazo a la violencia de la cliente.