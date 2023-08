Dos niños y su padre mueren en trágico accidente cuando iban a celebrar nuevo trabajo

El pasado fin de semana un trágico accidente enlutó a la comunidad de Long Island, en Nueva York, cuando un padre y sus dos hijos menores de edad murieron en un aparatoso choque entre cuatro automóviles.

Según informó The New York Post, las víctimas fueron identificadas como Jeremiah y Hannah Huntley, de 10 y 13 años, y su padre Patrice Huntley, de 60 años.

El hecho ocurrió hacia las siete de la noche del domingo 6 de agosto en Sunrise Highway.

“La familia iba a comprar helado porque papá acababa de conseguir un nuevo trabajo”, manifestó el comisionado de Policía Patrick Ryder.

“Se despidió no solo de su propia vida sino de la de su hija y su hijo”, agregó el comisionado.

El trágico accidente fue ocasionado por un hombre de 32 años que conducía a alta velocidad y se estrelló con otros tres vehículos, entre ellos en el de Patrice. En la camioneta iban otros tres miembros de la familia, dos hijos más de Huntley de 18 y 14 años y su nieta, quieres resultaron heridos.

Los socorristas no pudieron hacer nada por salvar la vida del padre y sus dos hijos. Una niña de 6 años, nieta de Patrice, se encontraba en estado crítico, según informó la Policía.

Los otros lesionados fueron un hombre de 83 años y otro de 33. El adulto mayor fue atendido y dado de alta, mientras el otro conductor se negó a recibir atención.

Imágenes en redes sociales y medios de comunicación evidencian la magnitud del violento choque que cobró la vida de tres personas.

“Probablemente, una de las escenas más horribles que hemos visto en nuestros días”, aseguró el oficial al mando de la brigada de homicidios del condado de Nassau, Stephen Fitzpatrick.

De acuerdo con NBC New York, "el conductor que embistió a la familia sufrió fracturas y otras lesiones. Aún no se han presentado cargos por el accidente, pero la Policía no lo descartó como posibilidad diciendo que la velocidad fue el factor principal" del brutal choque.