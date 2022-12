Dos niños y una maestra heridos deja tiroteo en escuela primaria de EE. UU.

Dos niños y una maestra resultaron heridos en un tiroteo en una escuela primaria el miércoles en Carolina del Sur, en el sureste de Estados Unidos, y el adolescente sospechoso del ataque está detenido, informó la policía.

El tiroteo ocurrió en la escuela primaria Townville, en el condado de Anderson en el oeste del estado.

"El atacante está bajo custodia, tenemos tres heridos", confirmó a periodistas Taylor Jones, de la oficina de manejo de emergencias de Anderson.

Añadió que las autoridades no tenían razones para pensar que había otro atacante en el lugar y dijo que "todos los demás niños están a salvo".

La teniente Sheila Cole había dicho al canal WYFF que el tiroteo ocurrió hacia las 13H00 locales, pero que aún se desconocía la gravedad de las heridas, así como las edades de los pequeños.

Imágenes de televisión mostraban que los oficiales evacuaron ordenadamente la escuela, llevando a los pequeños en autobuses custodiados por oficiales armados a una iglesia cercana.

También se podía ver al helicóptero que llevó a los niños de urgencia a un hospital cercano. La maestra fue llevada en una ambulancia a otro centro médico.

La oficina forense de Anderson está investigando un homicidio ocurrido minutos antes del tiroteo que podría estar vinculado a los acontecimientos en la escuela, según la prensa local.

Un hombre aparentemente relacionado con el atacante fue hallado muerto en una casa a unos 5 Km de la escuela, informó el canal CBS citando al investigador forense Greg Shore.

Según WYFF, las autoridades pidieron a los familiares que se reunieran allí con los estudiantes y no acudieran a la escuela, dado que por el momento es una escena criminal activa.

El senador Tim Scott, representante de Carolina del Sur, lamentó el acontecimiento a través de Twitter.

"Estoy rezando por que los informes iniciales según los cuales no se ha perdido ninguna vida humana sigan siendo ciertos y por aquellos que resultaron heridos y sus familiares", escribió.

En la plaza frente a la iglesia, se congregaban los padres y representantes de los niños. Uno de ellos, Eddie Bennett, dijo al noticiero de WYFF que había acudido "a mostrar apoyo emocional".