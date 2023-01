Dos policías son descubiertos teniendo sexo en una patrulla y dan insólita respuesta

Los pillaron en flagrancia en una vía pública, en horas de servicio y a plena luz del día.

Ocurrió en Santa Fe, Argentina, y el video se hizo rápidamente viral.

Tanto el hombre como la mujer fueron suspendidos de su cargo.

"Frente a los efectivos que cometen este tipo de actos, que no son apropiados para la función policial, vamos a actuar con severidad para dar un mensaje muy claro", sostuvo ante medios el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Según Infobae, el agente involucrado dio la siguiente explicación sobre los hechos: "les voy aclarando que dejen de hacer puterío. Me costó el pase a disponibilidad pero bueno, no me engancharon robando".