Dos potentes terremotos sacudieron a México en solo 12 días

El primero, que tuvo magnitud de 8,2, ocurrió el 7 de septiembre. El segundo se registró el 19 con una intensidad de 7,1. Juntos dejaron más de 400 muertos.

México puso a prueba su coraje en un mes que estuvo marcado por la tragedia.

Inicialmente tuvo que sobreponerse al terremoto más fuerte en un siglo en México. Un fenómeno natural que causó 96 muertos y más de 200 heridos en el sur del país, especialmente en los estados de Oaxaca y de Chiapas.

Se llegaron a presentar al menos 700 réplicas. "Otro más no, Dios, por favor no", rezó de rodillas entonces una mujer que se convirtió en símbolo de la situación en ese país.

Sin embargo, la pesadilla no había terminado. Doce días más tarde, cuando se realizaba un simulacro en conmemoración por quienes fallecieron en el sismo de 8,1 grados del 19 de septiembre de 1985, la tierra volvió a moverse.

Esta vez un sismo de 7,1 grados que dejó 369 muertos, entre ellos 19 niños que se encontraban en la escuela Rébsamen.

Morelos, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, los más afectados.

Devastada en varios sectores, Ciudad de México fue el lugar con más víctimas mortales: 228.

Angustia, desespero y desconsuelo parecían apoderarse del ambiente, hasta que empezaron a aparecer héroes anónimos. Sí, los mexicanos se pusieron de pie para reconstruir sus ciudades.

Organizaron grupos de trabajo, apoyaron como nunca a los ‘Topos’, encargados del rescate, y dieron un verdadero ejemplo de solidaridad. De los escombros empezaron a emerger las buenas noticias.

Con ellos se conocieron historias como la de Frida, la perra rescatista que logró encontrar a 52 personas, 12 de ellas con vida, en medio del caos provocado por el terremoto.

Y es que México volvió a evidenciar que un país no se define por sus tragedias, sino por la fuerza de su gente para superarlas.

