Dos suicidios podrían estar relacionados con hackeo de Ashley Madison

La policía canadiense investigaba este lunes dos suicidios que podrían estar vinculados a la masiva divulgación, una semana atrás, de los datos personales de millones de usuarios del sitio de citas para adúlteros Ashley Madison.

"Hemos obtenido informaciones, que no han sido confirmadas, respecto a dos suicidios asociados a la fuga de datos de los usuarios de Ashley Madison", declaró el portavoz de la policía de Toronto, Bryce Evan, en una conferencia de prensa.

Otros usuarios de Ashley Madison han sido víctimas de extorsión luego de que sus datos fueran publicados, añadió Evans. La policía amplió su investigación luego de tener conocimiento de estos suicidos y de tales chantajes.

"Considere hasta qué punto es caro un divorcio", comienza un correo electrónico dirigido a usuarios de Ashley Madison. El texto luego exige un pago 1,05 bitcoins (cerca de 230 dólares) o de lo contrario los destinatarios verán su vida personal expuesta con todo detalle en la plaza pública, según contó el policía.

Entre el martes y el jueves pasados, un grupo de hackers divulgó los datos que habían robado en julio al sitio de encuentros para infieles. Los nombres reales y de usuario, direcciones y correos electrónicos de 32 millones de personas que buscaban echarse una cana al aire quedaron a la vista en internet.

El grupo de hackers que realizó el ataque se autodenominó "The Impact Team" ('El equipo de choque') y su objetivo era clausurar la web de los adúlteros.

La empresa con sede en Toronto Avid Life Media (ALM), que entre otros sitios de citas en línea es propietaria de Ashley Madison, había reconocido en julio una falla en sus servidores.

En ese momento ALM recibió una amenaza de los hackers, a la que no respondió, donde se exigía el cierre de la página a cambio de no divulgar los datos.

El grupo "The Impact Team" comparó el viernes el sitio Ashley Madison con "un traficante de drogas que abusa de los adictos" y amenazó con más ataques.

ALM, a su vez, cuestionó la semana pasada la aparente moralidad que alentó a los hackers a cometer este robo.

"El criminal o los criminales involucrados en este acto se señalan a sí mismos como jueces morales, jurados y verdugos, creyéndose capaces de imponer a los demás miembros de la sociedad su noción personal de virtud", escribió la empresa.

ALM colabora con la investigación y no es responsable de "ningún acto criminal", aseguró el portavoz de la policía.

"Esta piratería es uno de los mayores robos de datos del mundo (...), porque se han visto comprometidas las informaciones personales de decenas de millones de personas, incluyendo sus tarjetas de crédito", dijo el oficial.

La policía de Toronto dirige la investigación junto a la Policía Montada de Canadá, la policía de Ontario y autoridades estadounidenses, en particular el FBI y el Departamento de Seguridad Interior.

Ashley Madison, cuyo eslogan es "La vida es corta. Tenga un amante" y que tiene más de 37 millones de usuarios, se especializa en reunir a los interesados en conseguir citas extramatrimoniales. Usuarios de 46 países están inscritos en el sitio creado en 2001.

El sitio ofreció una recompensa de 500.000 dólares a cambio de cualquier información que conduzca al arresto de los piratas informáticos.

En otra consecuencia negativa de esta masiva piratería, ALM y su picante página web se enfrentan ahora a una demanda colectiva de los expuestos infieles, que exigen una indemnización de cerca de 570 millones de dólares por la divulgación de sus datos.