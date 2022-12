Dos tigres blancos mataron a un guarda en parque de India

“La víctima ayudaba al cuidador a meter a los felinos en su cercado” cuando ocurrió la tragedia, explicó el director.

Dos tigres blancos pequeños mataron el sábado a su guarda en el parque nacional de Bannerghatta, en la región de Bangalore (sur de India), anunció el domingo el director del parque.

Anji, de 40 años, fue atacado por los felinos en el parque biológico de Bannerghatta cuando estaba encerrándolos en su cercado por la noche, declaró el director, Santosh Kumar.

"La víctima ayudaba al cuidador a meter a los felinos en su cercado cuando se volvieron y se echaron sobre él, pues una de las cuatro puertas no había sido cerrada", explicó Kumar.

Los tigres no le dejaron acercarse al cuidador, que no pudo socorrer a la víctima.

El personal del parque finalmente consiguió ahuyentar a los tigres, pero la víctima ya había muerto, según Kumar.

Familiares del fallecido protestaron el domingo delante del parque, reclamando 500.000 rupias (7.640 dólares) en concepto de indemnización y acusando a las autoridades de negligencia.

Hace dos años, un guarda resultó herido por leones en ese parque, donde viven 1.941 animales, incluyendo tigres de Bengala, leones y leopardos, según la agencia PTI, citando a Kumar.

Los tigres blancos, considerados una especie en peligro de extinción, viven en el sur y en el este de Asia, principalmente en India. Su color se debe a un gen recesivo.