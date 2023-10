Drama de colombianos atrapados en Israel: "Se sienten misiles a lo lejos"

Se completaron 48 horas de una guerra sin precedentes en el Medio Oriente, en la que la cifra de civiles muertos sigue ascendiendo. Miles de personas están atrapadas y con miedo, entre ellos, una pareja de colombianos que llegó a Jerusalén para hacer realidad sus vacaciones soñadas y que la guerra los topó de frente.



“Compramos todos los tours y nos levantamos muy temprano, estábamos desayunando en el restaurante del hotel y de repente empezamos a escuchar una alarma muy fuerte. A mí me dijeron que tranquila, que este país estaba en guerra por el conflicto histórico que ha tenido con palestino”, expresó Diana Bermúdez, colombiana en Jerusalén.

Recorriendo tierra santa, Diana y su esposo sintieron el temor de una guerra visceral.

“Entramos al santo sepulcro y ya se empezó a sentir como un ambiente raro entre los guías de los tours, se veían preocupados y nos dimos cuenta que algo raro estaba sucediendo. Y entonces decidimos venirnos al hotel”, agregó.

Encerrados y refugiados en un hotel, la pareja cuenta las horas para salir de Israel.

“Se sienten misiles a lo lejos, se escucha el bombardeo pero no se escuchan alarmas, el hotel nos dijo ‘si escuchan alarmas, tienen un minuto para bajar al búnker y al minuto se cierra y ya no hay nada que hacer’”, señaló Diana.

Los vuelos están cancelados, el dinero se escasea y no saben cuánto durarán en ese país, el miedo y la incertidumbre los aterra. Por eso, piden ayuda al Gobierno nacional.

"Le pido al Gobierno que por favor mire por acá y que nos ayude, no sé si no hay vuelos humanitarios, pero por lo menos sentir el apoyo, que están pendientes, me siento muy sola”, lamentó la colombiana.

Mientras tanto, al otro lado de Israel, en Tel Aviv, han sido horas llenas de miedo, las personas buscan provisiones para refugiarse. Así lo relata Nicolás Katz, un colombiano que lleva cinco años viviendo en Israel.

“Fui a la tienda a comprar provisiones, pero había muchísima gente. Todo el mundo está haciendo grandes mercados, todo el mundo está asustado, nadie quiere hablar del tema, también hay una percepción de que estar en la calle es muy peligroso porque hay infiltrados”, expresó.

Mientras la guerra se agudiza, colombianos en Israel se resguardan de los bombardeos y quienes están atrapados, piden al consulado ayuda para regresar al país.