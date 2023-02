Drama de familia migrante por el sueño americano: mujer perdió a su esposo y vio agonizar a su hijo

El sueño americano sigue cobrando vidas de latinoamericanos que intentan llegar hasta Estados Unidos atravesando la frontera por México. En este informe de Tv Azteca la protagonista es una familia migrante ecuatoriana cuyo periplo terminó en tragedia.



Papá, mamá y su hijo de 5 años intentaron cruzar el río Bravo. Esta familia migrante hoy llora la pérdida del hombre, que murió arrastrado por la corriente. Los tres salieron de Ecuador y cruzaron siete países: “Queríamos cumplir nuestros sueños de tener nuestra casita y que nuestro hijo saliera adelante, por eso salimos los tres".

Llegando al Puente I, en Piedras Negras, Coahuila. Patricio tomó a su esposa Marisol de la mano y a su hijo Yonathan se lo montó en hombros. Ninguno de los tres sabía nadar. “Él iba adelante, me cogió de la mano y cruzábamos, y cuando él ya sintió profundo él me jaló de la mano y empezamos a ahogarnos y la mochila fue la que me flotó a mí", relata Marisol Caguana.

Cuando Mari ve que su marido se hunde con su hijo en hombros alcanza a sujetar al pequeño del brazo, pero la gran fuerza que tiene el río Bravo también comienza a ahogarlo. Como puede, lo arrastra a un islote de piedra e intenta revivirlo.

Me di la vuelta y a mi hijo le vi sangrándose, bien morenito, le vi los ojitos ya blancos; la pielcita bien negra. Me desesperé mucho y llevé a mi hijo a una piedra, y le aplasté el pecho y le di respiración boca a boca

Publicidad

Madre e hijo quedaron solos, empapados y con hipotermia, a merced de los 2 grados de temperatura que hay en la zona. Por fortuna, llegó el grupo Beta y ambos fueron rescatados y llevados al hospital Salvador Chavarría, en Coahuila.

“Gracias a Dios al menos tengo a mi hijo, a mi hijo lo tengo con vida aquí. No lo pude salvar a él, porque se había hundido tan rápido. Estoy pasando totalmente una pesadilla, no sé qué voy a hacer, solo pido que me ayudan a encontrar el cuerpo para poder regresar a Ecuador”, cuenta Mari.

La mujer, ahora viuda, contó que se habían ido sin ningún tipo de ayuda o recomendación. Fue un video de TikTok el que la familia migrante tomó como consejo para atravesar por ese tramo.

Publicidad

Vea también en este informe el testimonio de la familia de Patricio Bonilla, el hombre que falleció ahogado en el río Bravo cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos con su esposa y su hijo.