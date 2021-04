Drama interminable: así es cómo abandonan a miles de niños en frontera entre Estados Unidos y México

En medio de una tierra que parece sin fin y desolada se observa una silueta que poco a poco se transforma en la figura de un niño, quien, asustado y entre sollozos, pide auxilio.

“¿Me puede ayudar? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están, me dejaron botado”, dice el pequeño.

Es el rostro y el testimonio de una tragedia que se evidencia en la frontera entre Estados Unidos y México . Le preguntan si no viene con la mamá o el papá y esto es lo que responde: “Nadie, yo venía en un grupo que venía del Triángulo y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio".

Esto fue grabado en video por un oficial fronterizo, quien además era el que le hacía las preguntas al menor, uno de los miles que dejan abandonados en la frontera para que crucen a Estados Unidos.

"Vengo porque si no a dónde me voy a ir. También me pueden robar, secuestrar o algo y yo tengo miedo", afirma.

El modus operandi de cómo son abandonados los niños ha sido captado en cámaras de seguridad en la frontera. Sujetos escalan el muro con el menor de edad a cuestas y lo arrojan a suelo estadounidense, para que luego sean recogidos por oficiales fronterizos.

Ya son alrededor de 19.000, de los cuales cerca de 5.000 están bajo custodia de la patrulla fronteriza en campamentos que no cuentan con las mejores condiciones.

Los otros 14.000 se encuentran en nueve centros acondicionados por el Departamento de Salud, que espera habilitar más. Uno de ellos está ubicado en Long Beach, California, a donde llegarían mil niños.

"Es una forma de hacer algo muy humano, con mucha amabilidad", asevera Robert García, alcalde de Long Beach.

Actualmente, la administración del presidente Joe Biden solo se encuentra expulsando a aquellos inmigrantes ilegales que sean mayores de edad. La prioridad con los menores, asegura la Casa Blanca, es reunirlos con familiares que tengan en Estados Unidos.