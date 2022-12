Drama por Harvey continúa: albergues en Texas no dan abasto

Hasta boleras han sido utilizadas para dar refugio a los miles de damnificados. Para los indocumentados la angustia es mayor pues temen ser deportados.

La calma no llega a Texas tras la tormenta, a lo largo y ancho del estado desplazados de Harvey atiborran los albergues, que en varios triplican su capacidad.

Tras golpear a Texas, Harvey llega a Luisiana, estado azotado por... Un ejemplo es el centro de convenciones George R. Brown de Houston. Allí las victimas de Harvey intentan encontrar consuelo, como la familia de Michelle Lavan, conformada por cinco adultos y tres niños.

“Tenemos un colchón de aire, desinflado, y unas cajas”, dice ella.

Cualquier edificación que no fue comprometida sirve de refugio, como en una bolera en Port Arthur, donde más de 20 mil hogares quedaron en condiciones inhabitables.

Para algunos damnificados la angustia es doble. Es el caso de los inmigrantes indocumentados que tienen miedo de acudir por ayuda ante las políticas migratorias de la administración Trump.

Ellos prefieren arriesgar sus vidas, antes de ser deportados. El alcalde Sylvester Turner les hizo un llamado:

“No me importa su lenguaje, nacionalidad, ni su historial socioeconómica. Si usted necesita ayuda, contáctenos. No se mantengan alejados porque les preocupa su estatus migratorio. No es el momento para eso”, anunció Turner.

En Texas habitan más de un millón y medio de inmigrantes de manera irregular, la mayoría de centro y Sur América.

