Dramático relato de joven al que le pasaron una tanqueta por encima durante protestas en Venezuela

Luis Alejandro contó los momentos que vivió luego de la embestida por parte del vehículo de la Guardia Nacional.

"Vimos que los vehículos blindados venían a toda velocidad. Comenzamos a correr porque la autopista estaba abierta y, en ese momento, me di la vuelta y me di cuenta de que uno de ellos (vehículos) venía hacia mí, su camino era directamente hacia mí. Usando la misma intuición, una sensación de supervivencia, traté de salir y correr, de salir del camino. Vino rápidamente y me pasó por encima", relató

"En el momento en que (el vehículo) pasó sobre mí, recuerdo la oscuridad. No vi nada, estaba todo oscuro. Lo único en lo que pensé era que estaba vivo, eso es lo que pensé porque el golpe no me mató", añadió.

Hoy, ya en su casa, tiene claro que fue la solidaridad de sus compañeros de lucha la que al final fue clave para recibir ayuda y salvarle la vida.

"Luego me levanté y vino gente a ayudarme. En ese momento sentí un dolor en la pierna derecha. No sabía que aún estaba sangrando, porque me transportaban porque no podía caminar", resaltó.

Pero más allá del episodio, Luis Alejandro sabe que la lucha sigue, que apenas se recupere saldrá de nuevo a las calles a clamar por que en su Venezuela haya un cambio.

"Sin miedo y con la misma convicción, con la misma fuerza de que si salimos todos juntos, Maduro no podrá soportar la presión y renunciar. Necesitamos continuar y es por eso que, en parte, no me entristece".