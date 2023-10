Dramático testimonio de colombo-jordana desde Gaza: “Los niños gritan a cada rato”

Raya El Sagga de Amra es una ciudadana colombo-jordana que, tras la orden de Israel de evacuar en menos de 24 horas, sacó a su mamá de su hogar y salió junto a 34 personas más hacia el sur de la Franja de Gaza, con la esperanza de poder sobrevivir.



Según le contó a Noticias Caracol, ella y su familia están vivas “solo por milagro de Dios, yo creo”, porque en medio de los bombardeos “un cohete pasó por encima, destruyó la casa y por poco nos morimos, no sé cómo nos salvamos”.

“Han caído todas las ventanas, algunas paredes, solo para salvarnos no se destruyó por completo”, sostuvo.

Raya afirma que “no hay ninguna parte segura” en Gaza “porque nosotros, cuando veníamos en el camino, se escuchaban los bombardeos. Cuando llegamos aquí a la casa de una prima para protegernos, también estaban bombardeando. Inclusive ahora, dos minutos antes de hablar, ya estaban bombardeando”.



Ella llegó al hogar de su familiar “con mucha gente. Mi hermana, las nueras de ella, mi mamá -nos tocó cargarla en la silla de ruedas-, mi cuñada, que llegó de Estados Unidos, la otra cuñada que es de Britania y han venido a visitar a mamá, a todo el mundo nos montaron en unos carros”, relató. Son alrededor de 35 personas, entre ellas “diez niños de 1 año, de 2 años, de 5, de 10”, detalló.

Son los más pequeños los que, según sus palabras, han llevado la peor parte.

“Los niños a cada rato gritan, ya necesitan tratamiento psicológico los niños porque están sufriendo mucho, están asustados. Si nosotros los mayores, ¿cómo serán los niños? Ayer estaba con estrés, pasé el día llorando porque ¿yo qué culpa tengo de estar bajo esta situación? Yo no tengo culpa de nada, pero es un pueblo entero, casi dos millones de habitantes que están sufriendo terriblemente”, expresó esta colombo-jordana.

Agregó que los habitantes de Gaza “es gente inocente que quiere vivir como vive todo el mundo, como viven los niños de todo el mundo, como viven en tranquilidad, eso es lo que deseamos, que todo el mundo se cubra de paz y tranquilidad, Dios mío”.

Sobre la comida, Raya cuenta que llevaron “pan, queso, tomate, pepino, algunas cosas, pero no mucho porque el pan se está acabando y las colas en la panadería son terribles porque todo el mundo busca pan, al menos que coman pan”.

Por ahora, descartan moverse de donde están, porque cruzar la frontera a Egipto “es lo más peligroso ahora, si no está organizado, no se puede pasar”.

En medio de su historia, esta colombo-jordana lamenta cómo está quedando Gaza por los bombardeos israelíes.

“Da mucha tristeza que unos edificios que eran hermosos y bonitos quedaron en el suelo. Y fue terrible. Eso da mucha tristeza. Además, la gente, algunos caminan a pie, no sé cómo hacen, llevando sus colchones, llevando sus hijos, algunas embarazadas, otras con bebé cargando uno en la espalda y otro adelante en el pecho, y pasamos por un carro que tenía como 15 personas, colchones, canastas, qué sé yo, y no tenían cerradas las puertas del carro porque no le cabía”, describió.