Dueño de Amazon comprará The Washington Post

Amazon, con sede en Seattle, no tendrá ningún papel en la adquisición y Bezos se convertirá en el único propietario del Post cuando se complete la venta, probablemente dentro de 60 días.

La transacción se mantuvo en secreto hasta hoy.

Donald Graham, director ejecutivo de The Post Co., dijo hoy en una entrevista que el diario "podría haber sobrevivido bajo la propiedad de la empresa y haber sido rentable en un futuro cercano".

"Pero queríamos hacer algo más que sobrevivir. No estoy diciendo que ésto garantice el éxito, pero nos da muchas más posibilidades" de lograrlo, añadió el empresario y miembro de la familia Graham, que ha sido propietaria del Post durante ocho décadas.

Katharine Weymouth-Graham, sobrina del fundador, Philip Graham, y cuarta generación de su familia implicada con el diario, permanecerá como editora y directora ejecutiva de la empresa propiedad Bezos.

"Este es un día que ni mi familia ni yo esperábamos que llegara nunca", dijo Weymouth.

Los ingresos de explotación de la sección de diarios de The Post Co., en la que The Washington Post es la cabecera más importante, han sufrido un descenso del 44 % en los últimos seis años.

Bezos consideró que la histórica publicación, fundada en 1877, es "una institución importante" y expresó optimismo sobre su futuro.

"Eso no implica que tenga un plan elaborado. Esto es un terreno desconocido y requerirá experimentación", añadió el dueño de Amazon.

El diario especifica además que "aunque el periódico es una de las fuentes de noticias en internet más populares", la publicación impresa se ha reducido en otro 7 % en el primer semestre de este año.

En la venta también se incluyen las cabeceras Tiempo Latino o el diario gratuito Express, entre otras de carácter local.

La noticia se suma a una serie de anuncios de ventas en el sector de medios de comunicación.

Este mismo fin de semana, la empresa editora del diario The New York Times anunció que venderá The Boston Globe y otras propiedades a John W. Henry, dueño del equipo de béisbol Medias Rojas de Boston.

Una portavoz de The New York Times Company, Eileen Murphy, indicó que Henry pagará 70 millones de dólares por uno de los principales rotativos del estado de Massachusetts.

El Times había pagado 1.100 millones de dólares por el Boston Globe en 1993.

Por otra parte, este domingo también se hizo pública la venta de la revista semanal de información Newsweek, una de las más importantes de EE.UU. y que este año dejó de publicarse en papel.

La publicación ha pasado a manos de la compañía digital de noticias International Business Times (IBT) Media, pero el precio de la transacción no ha sido revelado.

Newsweek, propiedad desde 1961 de la empresa editora del diario The Washington Post, había sido vendida en noviembre de 2010 por la cifra simbólica de un dólar y se fusionó entonces con la empresa de información online The Daily Beast.

