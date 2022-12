Dueño de discoteca en Brasil y dos músicos son arrestados por incendio

Los arrestos, con carácter provisional, fueron solicitados por el comisario responsable de investigar el incendio más trágico de Brasil en los últimos cincuenta años, según fuentes oficiales citadas por medios locales.

El comisario Marcelo Arigony, titular de la Tercera Comisaría de Policía Civil de Santa María, dijo en declaraciones a la agencia local Estado que también fue ordenado el arresto del otro dueño de la discoteca Kiss, pero que la detención no fue realizada debido a que el empresario es uno de los 112 heridos aún hospitalizados.

Las órdenes de captura temporal fueron expedidas a primera hora de este lunes por el juez penal Regis Adil Bertolin de Santa María.

"Desde la madrugada estábamos vigilando la residencia de los dueños de la discoteca", admitió al portal G1 el comisario Sandro Meinerz, titular de la primera Comisaría de Policía Civil de Santa María y responsable por la investigación.

Uno de los detenidos es el empresario Elissandro Spohr, conocido como "Kiko" y propietario de la discoteca Kiss, cuya licencia de funcionamiento estaba vencida desde agosto del año pasado.

El empresario fue arrestado en la vecina ciudad de Cruz Alta, a donde, según su abogado, había viajado para ser atendido en un hospital con síntomas de intoxicación respiratoria por temor a permanecer en Santa María, ciudad en el interior de Río Grande do Sul, estado del sur de Brasil fronterizo con Argentina y Uruguay.

También fueron arrestados dos integrantes del grupo musical Gurizada Fandangueira, la banda que tocaba en el momento en que comenzó el fuego y a la que se atribuye el origen del incendio.

El acordeonista de la banda, Danilo Jaques, pereció en el incendio, según informaron sus compañeros.

Según las primeras investigaciones, el incendio comenzó cuando uno de estos integrantes encendió un artefacto pirotécnico cuyas chispas alcanzaron la espuma utilizada como aislante acústico en el techo de todo el establecimiento.

Además del uso de un artefacto no permitido dentro de un establecimiento cerrado, para la tragedia contribuyeron el pánico provocado por la rápida expansión de la humareda y la supuesta decisión de los vigilantes de cerrar las puertas para evitar que el público saliera sin pagar, según los bomberos.

Las llamas, la caída del fluido eléctrico y la humareda generaron pánico entre las personas que estaban en la discoteca y una estampida hacia las puertas, en donde muchos murieron pisoteados.

La difícil evacuación y la avalancha de personas corriendo hacia la única salida causaron numerosas muertes por asfixia.

En un comunicado divulgado en la noche del domingo por sus abogados, los propietarios de la discoteca alegaron que el incendio fue una fatalidad, que su situación es "regular" ante las autoridades y que estaban gestionando la renovación de la licencia para funcionar ante los bomberos.

Víctimas

El 80% de los internados sufrió intoxicación por el humo y el resto tiene quemaduras graves.

El ministro brasileño de Salud, Alexandre Padilha, dijo este lunes que quedan 79 personas hospitalizadas en cuidados intensivos de un total de 112 lesionados.

Cuarenta de ellos permanecen en hospitales de Santa María y 39 fueron trasladados a centros médicos de Porto Alegre, la capital regional, y ciudades de su región metropolitana, tres de ellos en las últimas horas.

Padilha dijo que en la última noche no se registró ninguna muerte entre los pacientes ingresados en hospitales, aunque advirtió que los próximos días serán "críticos" para los enfermos.

El ministro alertó que las personas que estuvieron en la discoteca y que inhalaron humo podrían correr riesgo todavía de contraer una infección respiratoria grave.

Este lunes "entre cuatro y cinco" asistentes a la fiesta acudieron a centros de salud en Santa María con síntomas de problemas respiratorios y fueron ingresados "con un cuadro pulmonar grave", según afirmó Padilha a periodistas en el Centro Deportivo Municipal de Santa María, donde se instaló el velatorio.

Para atender a los quemados, las autoridades brasileñas contactaron bancos de piel de Sao Paulo y también de otras regiones del país y de Argentina, Uruguay y Perú, según el ministro.

Para la mañana del lunes está prevista la celebración de una misa ecuménica, a cargo del obispo Helio Adelar Hubert, a la que seguirán los entierros, que comenzaron a realizarse este lunes en el cementerio municipal con el auxilio de cerca de 300 militares de una base aérea ubicada en la localidad.

Santa María (Brasil)