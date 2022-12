Dueño de un equipo de baloncesto le sacó la piedra a Obama

Las declaraciones son "increíblemente racistas y ofensivas", dijo el presidente Barack Obama de mostrarlas como ejemplo de un continuo legado de esclavitud y segregación que los estadounidenses deben confrontar.

"Cuando personas ignorantes quieren mostrar su ignorancia, en realidad no hay nada qué decir más que dejarlos hablar", declaró el mandatario al opinar sobre las declaraciones hechas por Donald Sterling.

El fin de semana se conoció una grabación de audio donde se escucha al parecer a Sterling pidiendo a su novia no llevar a negros a los juegos.

La declaración de Obama es parte un contexto histórico más grande y es el ejemplo más reciente de su continua disposición a hablar de asuntos raciales en su segundo mandato.

Después de evitar gran parte del tema durante su primera campaña electoral para ser el primer presidente estadounidense negro, Obama ofreció el año pasado una reflexión personal en respuesta al asesinato del adolescente Trayvon Martin.

Esta vez habló para reprobar las declaraciones de Sterling, una tormenta que envuelve a la NBA. "Constantemente tenemos que estar en guardia hacia las actitudes raciales que nos dividen en lugar de aceptar nuestra diversidad como una fuerza", afirmó.

"Estados Unidos sigue luchando con el legado de la raza, esclavitud y segregación, que todavía persisten: los vestigios de la discriminación", dijo el presidente en conferencia de prensa desde Malasia, una de sus escalas en su gira por Asia.

En las declaraciones atribuidas al directivo de la NBA y difundidas en el sitio de internet TMZ, una voz masculina cuestiona las amistades de su novia con minorías.

TMZ reportó que la mujer, identificada como V. Stiviano, es de ascendencia negra y mexicana. Así mismo que Stiviano publicó en su cuenta de Instagram una foto suya con el legendario astro de los Lakers, Magic Johnson. La foto ya fue eliminada de la cuenta.

En el audio, se escucha al directivo pidiendo a Stiviano que no publique su asociación con negros ni los lleve a los partidos. Menciona específicamente a Johnson en la grabación y advierte "no lo traigas a mis partidos, ¿OK?".

Obama se dijo confiado en que el comisionado de la NBA Adam Silver solucionará el tema. Agregó que "obviamente, la NBA es una liga que siguen aficionados de todo el país. En ella juegan muchos afroestadounidenses. Está enraizada en la cultura afroestadounidense. Sospecho que la NBA estará muy preocupada por este hecho".

Silver dijo que la NBA necesita confirmar la autenticidad de la cinta de audio y hablar con Sterling y la mujer en cuestión. Insistió en que la liga considera que el contenido de la grabación es "molesto y ofensivo" y prometió investigar con celeridad.